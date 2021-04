En un an, Facebook a presque doublé son bénéfice net et cela devrait continuer

Facebook a quasiment doublé son bénéfice net en un an, à 9,5 milliards de dollars au premier trimestre, signe que le géant des réseaux sociaux a su capitaliser sur la transition accélérée des consommateurs vers internet pendant la pandémie.

Son chiffre d’affaires, 26,2 milliards de dollars (+48%), issu essentiellement des recettes publicitaires, est aussi largement supérieur aux attentes du marché, qui a salué la performance de l’entreprise : son titre prenait 5% lors des échanges électroniques après la clôture de Wall Street mercredi.

Nous savons maintenant que le groupe n’a pas seulement résisté, il s’est renforcé

"Il y a un an, on se posait des questions cruciales sur la capacité de Facebook à faire face aux conséquences de la pandémie sur ses affaires. Nous savons maintenant que le groupe n’a pas seulement résisté, il s’est renforcé", a commenté Aho Williamson, analyste du cabinet eMarketer.

La firme californienne ne ralentit même pas sa croissance en termes d’utilisateurs. Près de 1,9 milliard de personnes utilisent Facebook tous les jours, soit 8% de plus qu’il y a un an, d’après un communiqué de résultats.

Et près de 3,45 milliards d’utilisateurs dans le monde se servent d’au moins une des plateformes du groupe (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) tous les mois.

60.600 employés dans le monde

Pendant la crise sanitaire, la société a investi massivement dans les produits publicitaires qui facilitent les transactions directement sur ses sites et applications mobiles.

Selon eMarketer, Facebook est bien parti pour dépasser les 100 milliards de dollars de revenus publicitaires nets pour la première fois en 2021, et ainsi conserver la deuxième position en termes de parts de marché mondiales (23,7%), derrière Google (28,6%), qui a aussi surpassé les attentes au premier trimestre.

Facebook emploie plus de 60.600 personnes, 26% de plus qu’il y a un an.