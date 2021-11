En train de construire ou de rénover ? Les portes ouvertes Écobâtisseurs sont pour vous !

Des Portes ouvertes Écobâtisseurs se tiendront les 6, 7, 11, 13 et 14 novembre en Wallonie. Des propriétaires d’une cinquantaine d’habitations -finies ou en chantier – ouvriront leurs maisons aux visiteurs et partageront leur expérience de la construction et de la rénovation écologiques.

Ces journées organisées par l’ASBL Ecoconso et le Bond Beter Leefmilieu depuis 2013, proposent une découverte de l’habitat durable. Il sera possible d’y visiter une autoconstruction en ossature bois isolée avec de la paille, une maison de maître mitoyenne en cours de rénovation écologique, ou encore une villa contemporaine passive qui vise l’autonomie.

Les propriétaires, parfois accompagnés de leur architecte ou de leur entrepreneur, accueilleront les visiteurs en petits groupes pendant 1h30 environ. Ils répondront à des questions très concrètes sur leurs choix en matière d’énergie, d’isolation, de matériaux ? Ils confieront leurs problèmes rencontrés et les solutions trouvées.

Les inscriptions se font sur ecobatisseurs.be/fr/projets2021