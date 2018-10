En six mois, deux fois plus de sinistres dus au climat en Belgique

Avec les températures de ce mois d'octobre et au terme d'un été chaud, voire caniculaire, on aurait tendance à l'oublier: des Belges ont dû réparer les dégâts de deux tempêtes au début de l'année et de plusieurs orages à la charnière des mois de mai et de juin.

Dans les six premiers mois, Assuralia, l'Union professionnelle des assureurs, a enregistré 90.671 sinistres, pour une charge totale de 215 millions d'Euros et un coût moyen par sinistre de 2.372 Euros. Des donnés largement supérieures à celles de 2017: 46.950 sinistres, pour une charge totale de 96,8 millions d'Euros, coût moyen de 2.062 Euros.

Qu'il y a-t-il de plus volatile que ce type de sinistres? Une année n'est pas l'autre, même s'il faut craindre davantage d'années fortes en catastrophe naturelle. D'où les différentes mesures que les assureurs ont successivement prises depuis les inondations de 1991. Passage en revue avec Hans De Cuyper, le directeur exécutif d'AG Insurance et Président d'Assuralia.

Des contrats privé-public

"Dans une bonne année, comme en 2017, tous les assureurs belges réalisent des provisions en vue d'années plus difficiles. 2018 par exemple s'annonce plus difficile par rapport aux risques de catastrophes naturelles". Remarque importante de Hans De Cuyper: "les assureurs sont prêts et organisés. Ils peuvent absorber l'impact". Pas d'augmentation de la prime de l'assurance habitation donc...du moins à court terme.

Tout dépend du climat, de ses aléas, de ses dérèglements, mais aussi de l'effet de quelques mesures prises en amont. Lesquelles? Le réaménagement du territoire. Plusieurs assureurs ont cartographié les zones à risques d'inondations et ont conclu des contrats avec des pouvoirs publics pour financer des travaux, des infrastructures. Dresser des obstacles naturels ou artificiels, revoir un système d'égouttage, afin d'au moins limiter les dégâts des eaux ou les effets d'une tempête...

L'aide des photos et de la video

Dès lors qu'ils constatent un sinistre, les assurés trouvent le temps long pour les remboursements, les réparations. "Je constate que pour les sinistres simples, sur la base de photos ou des vidéos, il arrive que des experts ne se déplacent plus. Ils envoient un devis et si l'assuré l'accepte, tout peut s'enclencher rapidement, quelques assureurs ayant même leur propre réseau de réparateur."

Une procédure qui ne vaut pas pour des sinistres, comme de trop nombreux encore survenus dans le département de l'Aude, autour de Carcassonne et de Narbonne.