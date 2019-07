Une mine de diamants à ciel ouvert, le 2 juillet 2019, au nord-est de Mirny, en Iakoutie - © Alexander NEMENOV

En Iakoutie, la Russie creuse le permafrost à la recherche de diamants - 08/07/2019 Creusés à coups d'explosifs dans les sols gelés de Sibérie, des trous abyssaux de plusieurs centaines de mètres recèlent les immenses gisements de diamants qui assurent à la Russie la suprématie dans les vitrines des joailliers du monde entier. Début juillet, le thermomètre affiche plus de 30 degrés Celsius dans la petite ville de Mirny, dans la vaste région de Iakoutie. Le soleil, qui ne se couche que quatre heures par jour, brille presque en permanence. Cela ne saurait durer: la région est réputée pour connaître les plus froids hivers de la planète, qui durent neuf mois. Ses sols sont couverts en grande partie par le permafrost, une couche minérale saisie par la glace toute l'année mais qui se réduit ces dernières années sous l'effet du réchauffement climatique. Elle abrite onze des douze mines russes du groupe Alrosa, premier producteur mondial de diamants bruts (36,7 millions de carats en 2018). Détenue à majorité par les pouvoirs publics (Etat et collectivités locales), l'entreprise revendique plus du quart du marché mondial.