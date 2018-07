En Flandre et Wallonie, 1 client sur 5 a changé de fournisseur d'électricité en 2017

Le nombre de clients ayant changé de fournisseur d'électricité et de gaz naturel est resté à un niveau "particulièrement élevé" en 2017 en Belgique, constate un rapport commun aux régulateurs du secteur énergétique (Creg, Cwape, Vreg et Brugel) publié lundi.

En Flandre (19,8%) et en Wallonie (19,1%), près d'un client sur cinq a ainsi changé de fournisseur d'électricité. Ce pourcentage est en baisse en Flandre par rapport à 2016 mais en hausse au sud du pays (16,5% en 2016). A Bruxelles, 11,0% des clients ont changé de fournisseur d'électricité en 2017 contre 11,6% en 2016.

Pour le marché du gaz, la Wallonie (23,4%) et la Flandre (22,0%) se distinguent également par l'activité des consommateurs. Là aussi, les clients wallons ont davantage changé de fournisseur qu'en 2016 (21,2%). A Bruxelles, 11,4% des clients ont changé de fournisseur de gaz en 2017 contre 12,6% en 2016.

Fournisseurs actifs

La Flandre comptait l'an dernier 37 fournisseurs actifs pour le marché de l'électricité et 33 pour le gaz, la Wallonie 37 et 31, alors que la capitale compte moins de fournisseurs d'énergie : 23 pour l'électricité et 22 pour le gaz naturel.

S'agissant des parts de marché, Electrabel (Engie) occupait la tête en Belgique dans la fourniture d'électricité (sur base de l'énergie livrée), avec une part de marché de 42,5%, devant notamment EDF Luminus (17,7%), Axpo Benelux (5,3%), Eni (4,9%) et Lampiris (4,9%). Pour le gaz, Engie est à nouveau en tête, avec 31,5% devant notamment Eni (19,2%) et EDF Luminus (10,2%).

Par ailleurs, les régulateurs relèvent que la part de la fourniture d'électricité renouvelable est en hausse pour la troisième année consécutive et atteignait l'an dernier près de 31% du volume fourni. La part de renouvelable dans la fourniture est de 51% à Bruxelles, de 31% en Flandre et de 27% en Wallonie.

Comme pour les années précédentes, la majorité de l'électricité renouvelable fournie est issue d'installations hydrauliques (à hauteur de 58%). L'électricité issue de la biomasse (19%) est désormais plus importante que la part provenant de l'éolien (14%). Le solaire atteint 2%.

Enfin, selon le rapport, la facture d'électricité pour un client résidentiel belge s'est élevée en moyenne à 264,1 euros/MWh en 2017, soit 6% de plus que fin 2016. La facture d'électricité des PME a quant à elle augmenté de 4% en 2017 à 208,2 euros/MWh.

Pour le gaz, le prix total moyen s'élevait à 56,5 euros/MWh pour un client résidentiel, tandis qu'une PME a déboursé en moyenne 43,7 euros/MWh. Pour ces deux catégories de clients, cela représente respectivement une hausse de 4% et 5% par rapport à fin 2016.