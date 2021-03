En Espagne, les livreurs à domicile seront "présumés" salariés, une première européenne

Les coursiers Deliveroo ne veulent pas du statut d'indépendant - JT 19h30 - 08/01/2018 Ils pédalent pour arriver, à la fin du mois, à un salaire tout à fait moyen. Les coursiers de Deliveroo appellent à la grève. A partir du 31 janvier, ils ne seront plus payés qu'à la course. Les livreurs seront donc des indépendants, et c'est bien ce qui les inquiète.