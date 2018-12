En ce jour de Noël, l'essence est à son plus bas prix depuis deux ans

Les prix des carburants sont en baisse ce mardi, indique lundi le SPF Economie. Dans le détail, le prix maximum de l'essence 95 RON E5 à la pompe diminue de 4,5 centimes à 1,3290 euro le litre. Le prix maximum de l'essence 95 RON E10 s'établit à 1,36 euro le litre (-3,2 centimes), celui de l'essence 98 RON E5 à 1,4060 euro le litre (-5 centimes) et celui de l'essence 98 RON E10 à 1,4140 euro le litre (-5,1 centimes).

Le prix du gasoil de chauffage recule aussi mardi: 0,7190 euro le litre maximum à la pompe (-1,2 centime), 0,6160 pour des commandes de moins de 2.000 litres (-1,26 centime) et 0,5875 euro le litre pour des commandes supérieures à 2.000 litres (-1,27 centime).

Enfin, le prix du litre de LPG baisse de 2,6 centimes à 0,4880 euro le litre maximum.

Ce(s) prix résulte(nt) des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur(s) composition(s) sur les marchés internationaux.

Cette diminution fait du prix actuel pour l'essence 95 le plus bas prix enregistré depuis deux ans. Idem pour l'essence 98. On reste par contre pour le diesel à un niveau relativement élevé à cause des accises et du système de cliquet...