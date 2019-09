En Amazonie, mines et exploitation pétrolière cernent les communautés indigènes

Amazonie péruvienne: activité aurifère et forestière dans le département de Madre de Dios -... "Notre crainte, c'est que cela détruise notre forêt" : en Amazonie, l'orpaillage met en péril l'équilibre de la forêt et la vie des communautés indigènes, qui doivent aussi faire face à la menace de l'extraction pétrolière.Dans le village de Boca Pariamanu, au coeur d'Amazonie péruvienne, les Indiens Amahuaca savourent une victoire car après des années de conflit avec des exploitants de la noix d'Amazonie, la communauté a réussi à revalider en juin son titre de propriété sur 4.400 hectares de forêt.Ce titre est fondamental "pour pouvoir surveiller le territoire et ne pas être envahi par les mines illégales, la coupe d'arbres clandestine", explique Julio Rolin, à la tête de ce village d'une centaine d'habitants accessible après deux heures de voiture et de bateau depuis Puerto Maldonado, la capitale du département de Madre Dios (sud-est).