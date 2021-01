En 2021, la Stib prévoit plus de 750 engagements et passera le cap des 10.000 collaborateurs

La Stib, la société des transports publics bruxellois, prévoit d'engager plus de 750 personnes en 2021, et passera ainsi le cap des 10.000 collaboratrices et collaborateurs, annonce-t-elle mercredi. En 2020, un peu plus de 1.300 nouvelles recrues ont déjà été embauchées.

Le nombre est pour l'instant fixé à 766 engagements cette année, mais il pourrait augmenter en fonction des postes qui pourraient s'ouvrir dans l'année, des départs non-prévus à remplacer et de la mobilité interne.

414 rien que pour le bus

C'est surtout pour la conduite que la Stib recherche du personnel: 144 personnes pour le tram, 33 pour le métro et 414 pour le bus. Elles "permettront de continuer à renforcer les fréquences et couvrir les besoins liés à l'arrivée de nouveaux véhicules ainsi qu'à la mise en oeuvre du Plan Directeur Bus", affirme la Stib.

Une septantaine de postes sont également disponibles au sein du personnel technique (électricité, électronique, mécanique, électromécanique, construction, ...), quarante autres à la sécurité et quelques-uns liés aux data et au management.

L'an dernier, 1343 recrutements ont été réalisés, dont 540 agents de conduite (principalement pour le bus), 251 ouvriers techniques et agents de sécurité, 470 employés et cadres ainsi que 82 agents multimodaux juniors. La Stib reste un employeur attractif: elle a reçu en 2020 plus de 40.000 candidatures.

Au 31 décembre, elle comptait 9843 collaboratrices et collaborateurs, dont à peu près la moitié à la conduite. Le pourcentage de femmes dans ses rangs, bien qu'il progresse chaque année, reste assez bas avec 11,22%.