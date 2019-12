En 2019, pas de ralentissement, mais plutôt une stabilisation de l’économie au niveau mondial

Si on jette un coup d’œil dans le rétroviseur de l’économie, on se souvient que cette année 2019 ne commençait pas très bien : il y avait la guerre commerciale entre les USA et la Chine, on parlait de ralentissement de l’économie mondiale et on craignait également des récessions dans certains pays. Alors, verdict pour cette année 2019 ? Pour notre journaliste spécialiste de l’info économique, c’est plutôt le mot stabilisation qui caractérise le mieux 2019. " A la fin de l’année dernière, il y avait des grosses craintes à cette époque-ci. Presque un an jour pour jour, les Bourses étaient littéralement en train de s’effondrer. Finalement, si on regarde avec recul cette année 2019, en Europe la croissance a moins ralenti que prévu, elle a ralenti mais elle se stabilise aujourd’hui autour de 1%, aux États-Unis c’est pareil, il y a eu une décélération, comme on dit dans le jargon des économistes, mais pas de récession. Pour vous resituer tout ça dans le contexte, il y a donc une reprise économique vers 2016-2017, fin de l’année 2017 il y a eu le pic, puis après ça un ralentissement de l’économie en 2018. Les prévisions craignaient qu’il s’aggrave cette année-ci, certains craignaient même un krach, et pour reprendre une métaphore, on a plutôt eu un atterrissage en douceur".

Les exportations, impactées, mais pas tellement sur les économies intérieures des pays

Mais, comment peut-on parler d’atterrissage en douceur, alors qu’on craignait le crash ? "Certaines craintes ne se sont pas vérifiées. Il y a un an, on était en pleine guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et la crainte était qu’il y ait une escalade, et ça n’a finalement pas été le cas. Ça a plutôt été un apaisement, même si les problèmes de fond ne sont absolument pas résolus. On commence à y voir plus clair sur le Brexit. En tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’il n’y aura pas de no deal et il faut encore faire toutes ces négociations commerciales, mais on sait que ce scénario qui était le scénario du pire est écarté", précise Simon Bourgeois. Pour Anton Brender, chef économiste chez Candriam, ces incertitudes ont surtout eu un impact sur les exportations et pas tellement sur les économies intérieures de chaque pays. "La demande intérieure dans les différents pays, et pour l’essentiel la consommation, a tenu, et la bonne nouvelle est que dans la zone euro, où le ralentissement a été important, la quasi-totalité du ralentissement est due au commerce extérieur. Si vous regardez aux États-Unis, le ralentissement était dû au commerce extérieur et à la décélération de l’investissement des entreprises à cause de l’incertitude, mais ce qui a tenu, c’est la consommation ; la consommation soutient l’activité."

Pourquoi est-ce que cette consommation intérieure s’est maintenue ? "D’abord parce que les taux d’intérêt sont bas chez nous, donc c’est facile d’emprunter et donc facile d’acheter. Et deuxièmement — et c’est surtout vrai aux États-Unis — parce que l’emploi va bien. Les entreprises embauchent, donc les gens ont plus de pouvoir d’achat, et donc ils consomment. Tout ça mis ensemble fait que cet effondrement de la croissance imaginé n’a pas lieu", souligne notre journaliste économique.

Redécollage du commerce extérieur possible

En 2019, pour les mêmes raisons, on devrait rester dans cette phase de stabilisation, peut-être même une légère reprise l’année prochaine, toujours grâce à la demande intérieure dont on vient de parler, mais en plus cette fois-ci, cette année 2020, pour Florence Pisano, directrice des études économiques chez Candriam, il y aurait aussi une reprise du commerce extérieur. " Ce qu’on attend pour l’année prochaine, ce sont des exportations en Europe qui repartent un peu, tout simplement, parce que l’économie mondiale se stabilise. Ça, c’est un premier élément qui avait été un énorme frein et qui va arrêter de freiner l’économie européenne, voire nous tirer un petit peu. Le deuxième élément qui a continué de tirer un peu la croissance européenne, c’est ce qui se passe du côté de la construction. Les taux d’intérêt sont bas et le secteur de la construction continue un petit peu de tirer l’activité. Donc, pour l’année prochaine, ce qu’on attend — et c’est plutôt une bonne nouvelle — c’est une stabilisation de la croissance, voire une réaccélération dans la deuxième partie de l’année, si on voit bien la croissance mondiale se stabiliser."

Reste à voir comment vont évoluer les tensions entre les États-Unis et la Chine, mais le plus probable dans ce domaine-là est un apaisement qui est déjà en train de s’amorcer aujourd’hui, parce que les États-Unis et la Chine ont tous les deux perdus beaucoup de plumes dans cette guerre commerciale et personne n’a vraiment intérêt à ce que ça continue comme ça.