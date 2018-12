En 2017, les recettes fiscales ont représenté 44,6% du PIB en Belgique selon l'OCDE

La Belgique a le 3e ratio recettes fiscales/PIB le plus élevé de l'OCDE, indique mercredi l'Organisation de coopération et de développement économique qui regroupe 36 pays. En 2017, les recettes fiscales englobant impôts et cotisations sociales ont représenté 44,6% du PIB en Belgique.

En 2017, la France caracolait en tête de ce classement (46,2%), suivie par le Danemark (46%) et la Belgique (44,6%). Par rapport à 2016, ce ratio a encore augmenté de 0,5% en 2017. La moyenne de l'OCDE est de 34,2%.

Sur la période 2000-2017, ce ratio est passé de 43,5 à 44,6%. Le taux le plus élevé a été observé en 2013 et 2014 (45,1%).

Les recettes fiscales en Belgique proviennent, selon l'OCDE, à 31% des contributions de sécurité sociale, à 28% des impôts sur le revenu et bénéfices, à 15% de la TVA et 10% d'autres taxes sur biens et services.