Emplois en Belgique : vers une amélioration dans certains secteurs ?

Avec la crise sanitaire vient la crise économique. De nombreux secteurs contraints de réduire ou d’arrêter leurs activités et des personnes qui se retrouvent sans emplois ou chômage technique. Mais, le baromètre de l’agence intérim Manpower, sorti ce mardi matin, permet d’entrapercevoir une petite lueur d’espoir. Une reprise progressive des embauches au premier trimestre de l’année prochaine.

Bien évidemment ce baromètre n’est pas une prévision macroéconomique, c’est un sondage auprès de plusieurs centaines d’entreprises sur leurs intentions en matière d’emploi d’un trimestre sur l’autre, donc c’est un instantané.

Néanmoins, il apparaît que 13% des entreprises belges interrogées comptent effectivement engager du personnel au premier trimestre de l’année prochaine, 7% envisagent plutôt de licencier, et les autres, l’énorme majorité, tablent plutôt sur un statu quo.

Vers un mieux mais sans s’emballer

Selon Philipe Lacroix, le patron de Manpower en Belgique, "la deuxième vague du Covid a finalement très peu d’impact sur l’activité économique par rapport aux mois précédents – je ne parle pas par rapport à avant le Covid". Cependant, admet-il, ces observations sont à relativiser. Les perspectives sont loin d’être flamboyantes, mais elles s’améliorent.

En effet, on reste très loin de la situation avant Covid. Le Bureau du Plan estime d’ailleurs que l’emploi intérieur devrait reculer de 55.000 unités en 2021 par rapport à 2020, avec surtout une suppression d’emplois à la première partie de l’année, le premier semestre, et une amélioration dans le deuxième semestre de l’année prochaine.

Mais pour l’heure Philippe Lacroix explique observer une amélioration, notamment d’après le retour de terrains qui lui font ses consultants. "Oui, les sociétés reprennent des intérimaires", explique le patron de Manpower.

Le recrutement, c’est vraiment de l’accordéon

"D’ailleurs, dans notre secteur, on navigue pour le moment à peu près entre moins 10% et moins 15% par rapport à l’année passée. Le gap a donc finalement fortement diminué par rapport à cela. Et au niveau du recrutement, c’est vraiment très bizarre parce qu’on a eu des vagues toute l’année, et quand on avait un sentiment que ça allait mieux, clac le recrutement remontait. Il y a eu la phase du deuxième confinement, clac ça a rallongé le processus de recrutement. Et maintenant que le vaccin est annoncé, on sent de nouveau que le processus de recrutement diminue. Le recrutement, c’est vraiment de l’accordéon", ajoute Philippe Lacroix.

Des différences par secteur

On sent donc un frémissement, mais ce frémissement n’est évidemment pas identique dans tous les secteurs. "La logistique en B2C a une croissance importante en intérim également. Ce trimestre-ci, c’est énorme comme croissance", indique Philippe Lacroix. Cela est notamment dû à l’augmentation des commandes en ligne. "Ça, c’est vraiment quelque chose qui fondamentalement changé la donne pour le moment et on peut se poser la question de ce qui va se passer après. Est-ce que ces habitudes vont rester ou pas ? On a aussi des secteurs manufacturiers qui ont commencé à reprendre également l’activité économique. En tout cas, depuis les vacances, on n’a fait que reprendre petit à petit, graduellement. Les secteurs des services aussi".

Mais reste à préciser que pour d’autres secteurs, tel que l’Horeca, la situation reste très difficile.

Autre constat intéressant : c’est surtout dans les grandes entreprises que l’intérim et les recrutements commencent à reprendre, du moins bien sûr dans les secteurs qui ne sont pas sinistrés. Quant aux PME, elles, elles attendent d’être vraiment sûres de leur coup avant d’embaucher ; c’est un grand classique, elles n’ont pas les mêmes moyens financiers que les grandes entreprises.