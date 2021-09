Emploi : une entreprise sur deux cherche à engager du personnel pour soutenir la croissance de son activité

Pour le patron de cette entreprise spécialisée dans les secteurs de l'intérim et du recrutement, la reprise a donc été très forte, très rapidement et a surpris de nombreuses d’entreprises.

"Oui, c’est assez curieux, mais c’est comme ça. Les entreprises n’ont pas anticipé. On aurait dû anticiper ça en fin d’année passée. Mais rappelez-vous, en fin d’année passée, on était aussi avec le deuxième lockdown, et donc on ne savait pas exactement quelles étaient les perspectives pour cette année-ci. Il y a donc eu un certain attentisme, mais qui était tout à fait compréhensible. Toutes les entreprises se sont dit : 'On verra ce qui va se passer en 2021'".

Le baromètre Manpower existe depuis près de 20 ans et jamais il n’a été aussi positif qu’aujourd’hui, avec un corollaire : jamais Philippe Lacroix n’a constaté de telles difficultés à recruter du personnel et cela est dû à une question de quantité : "Bien sûr au niveau des profils, on pourrait faire un parallèle avec juste avant la crise, parce que juste avant le Covid, il y avait déjà certaines pénuries, bien sûr, donc ce sont les mêmes types de fonctions qui continuent à être en pénurie, mais la quantité est vraiment beaucoup plus importante".

Il y avait un peu plus de 172.000 emplois vacants au deuxième trimestre en Belgique cette année, selon Statbel, 22% de plus qu’au premier trimestre , un record depuis la création de cette enquête sur les vacances d’emploi en 2012.

Le rapport de force entre les entreprises qui cherchent à recruter et celles et ceux qui cherchent un emploi est-il en train de changer ? La question du recrutement devient stratégique pour beaucoup d’entreprises. Ce n’était pas forcément le cas avant. Il commence donc à y avoir des changements d’attitude.

Philippe Lacroix, estime que pour faire face à cette problématique, il n’y a pas qu’une réponse. "Et ça, c’est une grande différence par rapport aux crises précédentes qu’on a connues en matière de métiers en pénurie. C’est qu’ici, on sait que la solution ne sera pas unique et qu’il faudra avoir différentes solutions pour pouvoir gérer au mieux cette pénurie de talents. Il y a une partie qui est de dire comment on peut mieux attirer les candidats, et ça pose pas mal de questions pour les entreprises, et comment garder le personnel. Et là, il y a effectivement différents éléments : il y a les questions de salaires, il y a les questions d’avantages, et il y a surtout une question qui est peut-être différente aujourd’hui que par le passé, qui est cette question de flexibilité".

Une flexibilité cette fois attendue, voire exigée par les salariés donc, comme la possibilité de travailler X jours par semaine à domicile. C’est devenu un véritable enjeu pour les Ressources humaines dans beaucoup d’entreprises.

La formation sera un défi pour au moins les 10 prochaines années, nous dit Philippe Lacroix. Un défi pour les entreprises, bien sûr, mais aussi pour les pouvoirs publics et aussi pour chacun d’entre nous. On doit se former tout au long de la vie pour pouvoir retrouver un travail quand c’est nécessaire.

Rappelons enfin, qu'il s'agit ici d'un baromètre avec des perspectives qui doivent encore se concrétiser.