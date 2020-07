Emploi, revenus… comment les ménages belges ont-ils traversé la crise sanitaire ?

Des chercheurs de l’UCL et de l’Université Saint-Louis ont réalisé une enquête sur l’impact du confinement sur les ménages. Parmi les constats de cette enquête, une confirmation : la Sécurité sociale a globalement bien fonctionné. Elle a permis d’amortir le choc pour des centaines de milliers de Belges, en préservant notamment une grande partie de leur pouvoir d’achat.

"Il faut admettre que, pour les gens qui ont su bénéficier de la Sécurité sociale, elle a vraiment joué son rôle, affirme Samuel Desguin, chercheur en économie à l’Université Saint-Louis de Bruxelles. Elle a joué son rôle d’amortisseur en temps de crise, elle a joué son rôle pour sauvegarder l’emploi et le pouvoir d’achat pour toutes les personnes qui ont su en bénéficier."

Samuel Desguin poursuit : "Il y a eu la mesure phare, qui est celle du chômage, de force majeure, qui a vraiment bien fonctionné en Belgique. Et elle a bien fonctionné justement parce que la Sécurité sociale a su retrouver assez de flexibilité, c’est-à-dire que toute forme de contrôle a globalement été temporairement suspendue, ce qui a permis à beaucoup d’employeurs d’y recourir. On parle quand même d’un million de personnes sur l’ensemble de la Belgique — donc ça fait un travailleur sur quatre — qui ont bénéficié de ces mesures de chômage de force majeure."

La Sécurité sociale a donc bien fonctionné, mais l’État a aussi pris des décisions. Il a posé des choix politiques pour aider par exemple les indépendants, par exemple avec le droit passerelle.

Des mécanismes ont été mis en place pour aider les entreprises, notamment au niveau fiscal, et la possibilité de reporter le remboursement de certains crédits a également été mise en place.

Le droit social est très binaire entre ceux qui sont in et ceux qui sont out

Mais notre système social privilégie les salariés avec un contrat à durée indéterminée, un CDI. C’est le Graal, un Graal pas toujours évident à décrocher. Un certain nombre de Belges sont un peu passés au travers des mailles du filet.

Selon Samuel Desguin, "le droit social est très binaire entre ceux qui sont in et ceux qui sont out, et il y a tout un tas de gens qui n’en bénéficient pas : ceux qui font du travail qui n’est pas rémunéré, par exemple le travail domestique ou le travail bénévole. Il y a aussi des in et des out entre les télétravailleurs, qui sont un peu les oubliés eux aussi, et ceux qui travaillent sur place, qui sont eux bien protégés".

Pour le chercheur, "il y a une certaine envie d’universalité, on se dit qu’au fond, tout le monde, quelle que soit la façon de travailler ou quelle que soit la personne avec qui elle travaille, devrait pouvoir bénéficier d’une série de droits fondamentaux : le droit d’accès à un revenu décent, le droit d’être protégé contre les accidents, le droit d’accès à des soins de santé… Tout ça ne devrait pas dépendre de l’absence ou de la présence d’un emploi. Je pense que c’est quelque chose vers lequel on devrait évoluer".

L’enquête montre aussi que les jeunes et les personnes avec les revenus les plus bas ont été les plus touchés pendant le confinement, les femmes en particulier, sans oublier bien sûr la pression et la fatigue qui ont été extrêmement fortes, tandis que les retraités et les salariés (on parle évidemment en moyenne, ce n’est pas le cas pour chacun des retraités ou chacun des salariés) avec un revenu supérieur à 2500 euros par mois ont souvent moins dépensé et donc ils ont aussi en moyenne épargné plus. Autrement dit, la période de confinement a amplifié les inégalités sociales.