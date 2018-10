Emploi: peu de progrès en Belgique depuis 2011 pour intégrer les immigrés extra-européens

Depuis 2011, l'écart de taux d'emploi entre les Belges et les ressortissants de nationalité extra-européenne ne s'est guère amélioré, ressort-il du rapport du Conseil supérieur de l'Emploi (CSE) publié mercredi. Dans le cadre de la stratégie EU2020, la Belgique s'était engagée en 2011 à ramener l'écart de 29 points de pourcentage à l'époque à 16,5 points en 2020. Or, l'année dernière, l'écart se situait toujours à 28,2 points.

Un immigré né en dehors de l'UE a environ 22% de chances en moins de trouver un travail qu'une personne née en Belgique. L'écart atteint même 40% pour pour les personnes originaires du Proche et du Moyen-Orient.

Un revenu médian 43% plus faible

La situation est encore pire pour les femmes. Alors que celles nées en Belgique ont 11% de chance en moins d'être en situation d'emploi, le pourcentage monte à 23% pour les femmes nées en dehors de l'UE.

L'accès au travail n'est pas la seule difficulté, relève le Conseil. "Les immigrés nés en dehors de l'UE occupent des emplois plus précaires et moins rémunérateurs", indique-t-il. En Belgique, en 2016, le revenu médian équivalent des personnes nées en dehors de l'UE était inférieur de plus de 43% à celui des natifs. Il s'agit de l'écart le plus grand des pays de comparaison.

Afin d'améliorer ces chiffres, le Conseil a identifié 10 leviers d'action, qui s'articulent autour de deux axes: politique migratoire définissant les conditions d'accès au territoire et politique d'insertion sur le marché du travail.