Emissions de CO2 : les nouvelles Volkswagen ne répondent pas aux exigences européennes

Allemagne : premier procès pour Volkswagen - JT 19h30 - 10/09/2018 Volkswagen affronte son grand procès en Allemagne. La firme de voiture a truqué des moteurs diesel, c'est le fameux Dieselgate. Cela a pour conséquence qu'il y a plus de particules fines dans l'atmosphère et des risques pour la santé. Mais on ne savait pas qui savait quoi dans l'organisation de cette tricherie.