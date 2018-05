Emirates recrute du personnel navigant belge

Emirates, basée à Dubai, recherche du personnel navigant belge. La compagnie aérienne crée de nouveaux postes en raison de sa croissance continue et de l'ajout de nouvelles routes sur son réseau, annonce-t-elle mercredi dans un communiqué.

Les candidats belges peuvent postuler sur le site de la compagnie.

Journée de recrutement le 3 juin

"Notre personnel navigant est ouvert d'esprit, serviable, amical, a des compétences linguistiques et est axé sur le service. Emirates continue sa croissance en Belgique et sur le plan international et nous en sommes ravis", souligne Jean-Pierre Martin, country manager Belgique.

Emirates organise une journée de recrutement (Brussels Open Day) le 3 juin prochain à 08h00 au Sofitel Brussels Le Louise, avenue de la Toison d'Or à Bruxelles. Les candidats sont invités à rapporter un CV.

Emirates dessert Bruxelles depuis 2014 et exploite actuellement deux services quotidiens entre la Belgique et Dubai, se connectant à plusieurs villes à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et l'Australasie.