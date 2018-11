Emirates organise deux journées de recrutement à Bruxelles et Anvers

La compagnie aérienne Emirates va organiser deux journées de recrutement à Bruxelles (28 novembre) et à Anvers (17 décembre), indique mercredi la compagnie émiratie. La compagnie propose des postes de personnel navigant pour répondre à sa croissance.

"Le personnel navigant se verra proposer un emploi à plein temps, avec de nombreux avantages dont un revenu non imposable, un hébergement haut de gamme à Dubai, le transport gratuit vers le lieu de travail, la couverture médicale et dentaire ainsi que des tarifs réduits pour des activités de loisirs ou de shopping à Dubaï. Il offre également des avantages de voyages concessionnels pour personnel navigant ainsi que leurs familles et amis, particulièrement avantageux, compte-tenu du réseau aérien couvert par la compagnie", souligne Emirates.

Aucune expérience n'est requise mais la compagnie impose un certain nombre de critères comme l'âge minimum de 21 ans ou une hauteur de 212 cm en position debout sur la pointe des pieds.

Emirates dessert Bruxelles depuis 2014 et exploite actuellement deux services quotidiens entre la Belgique et Dubai, se connectant à de nombreuses destinations au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Australasie.

Les sélections auront lieu le 28 novembre dès 08h00 à l'hôtel Warwick à Bruxelles et le 17 décembre à 08h00 à l'hôtel Hilton Old Town à Anvers.