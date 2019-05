Embouteillages sur l'Everest : le bilan passe à dix morts

Un Britannique et un Irlandais sont morts sur l'Everest, portant à dix en une semaine le nombre de victimes sur le plus haut sommet du monde, très fréquenté en cette haute saison, ont annoncé samedi les organisateurs d'expéditions.

L'alpiniste britannique Robin Fisher, 44 ans, a atteint le sommet samedi matin mais s'est effondré en redescendant, au bout de 150 mètres seulement. « Nos guides ont essayé de l'aider mais il est mort peu après », a déclaré à l'AFP Murari Sharma, de l'Everest Parivar Expedition.

Sur le versant tibétain de la montagne, un Irlandais de 56 ans est mort vendredi matin, ont indiqué les organisateurs de son expédition sur leur page Facebook. L'homme avait décidé de redescendre avant d'avoir atteint la cime, mais il est mort dans sa tente au col Nord, vers 7.000 mètres d'altitude.

Quatre Indiens, un Américain, un Autrichien et un Népalais sont également morts sur l'Everest depuis une semaine. Un autre Irlandais, dont le corps n'a pas été retrouvé, est présumé mort après être tombé dans une zone située près du sommet.

La haute saison bat actuellement son plein sur la montagne de 8.848 m, au point que des embouteillages d'alpinistes se forment à proximité du sommet où l'oxygène se raréfie. Entre fin avril et fin mai, la météo offre une courte fenêtre de conditions moins extrêmes et plus propices à l'ascension.

Kalpana Das, 52 ans, avait atteint le sommet mais elle est décédée jeudi après-midi tandis qu'elle descendait. Un autre grimpeur indien, Nihal Bagwan, 27 ans, a aussi trouvé la mort sur le chemin du retour.

"Il était coincé dans l'embouteillage pendant plus de douze heures et était épuisé. Des guides sherpas l'ont ramené au camp 4 mais il a rendu son dernier souffle là-bas", a relaté Keshav Paudel de l'agence Peak Promotion.

De l'autre côté de la montagne, un alpiniste autrichien de 65 ans est mort sur la voie tibétaine, moins fréquentée que la népalaise, a annoncé son organisateur d'expédition. Un guide népalais de 33 ans a lui succombé au camp de base, après être tombé malade au camp 3 à 7.158 mètres d'altitude.