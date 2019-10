Els De Coster (CGSLB): "On aurait pu sauver Thomas Cook Belgique de la faillite"

La faillite de Thomas Cook Belgique était-elle évitable ? En tout cas, les curateurs ont découvert un gros transfert d’argent, entre 5 et 6 millions, de la branche belge vers la maison-mère britannique la veille ou l’avant-veille de la faillite. Ils veulent savoir qui est responsable, car si cet argent était resté sur les comptes belges, le scénario aurait pu être différent.

Au nom des curateurs de Belgique, Hans De Meyer a déclaré : "A la dernière minute, 5 à 6 millions d’euros de l’argent de Thomas Cook Belgique ont été envoyés au Royaume-Uni. L’argent pour le redémarrage de l’activité belge avait disparu. Nous voulons savoir qui a pris l’initiative. La question a déjà été posée aux directeurs."

Il faut savoir que les sociétés belges de Thomas Cook faisaient partie d’un fonds commun avec le reste du groupe. L’idée était que si une succursale manquait temporairement d’argent et qu’une autre entité avait un excédent, la première n’avait pas à emprunter inutilement mais pouvait se rabattre sur le "cash pool" du groupe. Ce système, totalement légal, fonctionne bien en période de prospérité, moins en temps difficiles. Deux jours après la faillite en Grande Bretagne, le "cash pool" a été suspendu. L’argent avait néanmoins déjà disparu.

"On aurait pu sauver Thomas Cook Belgique"

Avec 5 à 6 millions d’euros, Thomas Cook Belgique aurait eu le temps de continuer à travailler provisoirement sous le statut de protection contre les créanciers, tout en lançant les discussions avec des investisseurs potentiels en vue d’une reprise. Els De Coster, du syndicat CGSLB, en est convaincue : "Si cet argent n’avait pas été transféré, on aurait eu plus de temps pour rechercher des investisseurs et des acquéreurs pour le futur. On aurait pu sauver la société belge de Thomas Cook de la faillite".