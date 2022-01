Elon Musk va accepter les dogecoins pour certains produits Tesla, la crypto grimpe

Le dogecoin profite à nouveau vendredi d'un tweet du patron de Tesla, Elon Musk, qui a annoncé accepter les paiements pour certains produits estampillés Tesla avec cette cryptomonnaie canine.

"Les produits dérivés Tesla (Tesla merch) peuvent être achetés en dogecoin", a affirmé le milliardaire vendredi, sans préciser quelle gamme serait concernée.

De quoi redonner du chien à cette cryptomonnaie créée comme parodie en 2013: selon le site CoinGecko, qui recense plus de 12.000 cryptomonnaies, le dogecoin prenait 12,8% vendredi, et son marché représente théoriquement plus de 26 milliards de dollars, en faisant la 11e cryptomonnaie la plus importante.

Le multimilliardaire Elon Musk partage régulièrement sur les réseaux sociaux son avis sur les cryptomonnaies, ce qui a créé en 2021 des mouvements de prix marqués dans ce marché ultra-volatil.

Il avait ainsi annoncé que Tesla avait investi une partie de sa trésorerie en bitcoins, et que ses véhicules électriques allait être disponible à l'achat avec cette cryptomonnaie, avant d'annuler cette mesure, se disant inquiet de leur impact écologique.