Elon Musk, poursuivi par le gendarme de la Bourse, affirme que ses accusations sont "injustifiées"

Elon Musk avait créé la stupeur avec ce tweet, qui avait fait grimper le titre. Le groupe avait abandonné cette idée quelque temps après et l'action avait perdu jusqu'à 30% de sa valeur en Bourse. "En réalité, Musk n'avait pas discuté, et encore moins confirmé les termes de la transaction, notamment le prix, avec aucune source de financement", assène aussi la SEC.

Le fantasque milliardaire avait ajouté que le financement "était sécurisé" pour effectuer cette opération, mais il n'en était rien, selon la SEC, qui ajoute que "les affirmations fausses et trompeuses, ainsi que les omissions d'Elon Musk, ont créé une confusion importante et une perturbation du marché qui ont causé du tort aux investisseurs", selon le texte de la plainte consulté par l'AFP.

J'ai toujours agi dans le meilleur intérêt de la vérité

Elon Musk, l'emblématique patron du constructeur automobile Tesla, a jugé jeudi "injustifiée" la plainte du gendarme américain de la Bourse, la SEC, le poursuivant pour fraude.

"Cette action injustifiée de la SEC m'attriste profondément et me déçoit. J'ai toujours agi dans le meilleur intérêt de la vérité, de la transparence et des investisseurs. L'intégrité est la valeur la plus importante de ma vie et les faits démontreront que je n'ai jamais compromis cela d'aucune manière", a écrit M. Musk dans un bref communiqué.