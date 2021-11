Elon Musk a encore vendu pour 930 millions de dollars d'actions Tesla

Elon Musk a vendu pour 930 millions de dollars (817 millions d'euros) d'actions Tesla, ressort-il mardi d'un document officiel. La semaine dernière, le patron du constructeur automobile avait déjà écoulé des actions pour un montant de 6,9 milliards de dollars.

La dernière vente d'actions de M. Musk est liée à l'exercice d'options d'achat qui expirent en 2022. Celles-ci lui ont permis d'acquérir 2,1 millions d'actions pour 6,24 dollars pièce alors que le cours de clôture de Tesla lundi était de plus de 1.013 dollars. La vente d'actions doit permettre à Elon Musk de couvrir le coût d'exercice de ses options d'achat et les taxes qui en résultent. En effet, des impôts sont dus sur la différence entre le prix d'exercice des options et le prix du marché des actions.