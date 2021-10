Electricité : mise en marche du plus long câble sous-marin entre Norvège et Royaume-Uni

Le plus long câble électrique sous-marin du monde, qui relie la Norvège au Royaume-Uni et permet aux deux pays un partage d'électricité, est entré en service vendredi, indique National Grid, qui gère le réseau de distribution électrique britannique.

"Le Royaume-Uni et la Norvège sont maintenant en mesure de partager de l'énergie renouvelable pour la première fois", souligne National Grid dans un communiqué.

La liaison électrique sous-marine de quelque 720 kilomètres va démarrer avec une capacité maximale de 700 megawatts (MW) qui va monter graduellement à 1400 MW sur trois mois. "A pleine capacité, North Sea Link pourra alimenter en électricité 1,4 million de foyers", poursuit National Grid.

Le North Sea Link relie Suldal, dans le sud-ouest du pays scandinave, à Blyth (près de Newcastle) en Angleterre en passant sous la mer du Nord, renforçant ainsi la sécurité de l'approvisionnement électrique des deux pays.

"Quand ça souffle fort en Angleterre et la production éolienne y est élevée, on pourra en Norvège acheter de l'électricité bon marché auprès des Britanniques et laisser l'eau dans nos réservoirs" de barrages hydroélectriques, source d'énergie principale en Norvège, avait expliqué en juin le directeur du projet chez Statnett, Thor Anders Nummedal. Et vice-versa quand le vent n'est pas assez fort au Royaume-Uni.

Au classement des câbles électriques sous-marins les plus longs, le North Sea Link détrône Nordlink (623 km, dont 516 sous l'eau), inauguré le mois dernier entre la Norvège et l'Allemagne.