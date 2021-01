Egalité hommes/femmes : dans le milieu professionnel, les promotions toujours un peu plus destinées aux hommes

D’après une enquête Randstad auprès de 12.000 travailleurs du royaume, une personne sur quatre a bénéficié d’une promotion au cours des cinq dernières années. Mais tous ne sont pas égaux face aux promotions qui bénéficient nettement plus aux hommes qu’aux femmes.

Sébastien Cosentino, le porte-parole de Randstad, explique ces chiffres : "Un travailleur sur quatre, mais au niveau du genre, ils sont un sur trois à être des hommes et seulement un sur cinq à être des dames à avoir connu endéans les cinq dernières années une promotion dans le cadre de leur emploi".

En y regardant de plus près, ce sondage montre qu’en moyenne, les femmes ont moins accès aux promotions pendant toute leur carrière professionnelle, et pas seulement au moment où elles sont le plus susceptibles, par exemple, d’avoir un enfant. "Même pour les catégories d’âge très, très jeunes, donc notamment les 19-24 ans, elles ne sont par exemple que 14% de dames à avoir connu sur cette tranche d’âge une promotion, alors qu’ils sont déjà 25% de garçons à avoir connu une promotion sur la tranche d’âge 19-25 ans, qui est finalement une tranche d’âge qui est moins soumise à des choix, notamment familiaux, qui pourraient tenter, en étant très nuancés, de justifier une différence tout au long de la carrière" affirme Sébastien Cosentino.

Pourquoi les femmes bénéficient moins souvent de promotions que les hommes ?

La réponse est multifactorielle. Notamment ceux évoqués par Annie Cornet, professeure en gestion des ressources humaines à l’Université de Liège : "Il y a sans doute des facteurs qui sont liés au comportement des femmes et à leurs aspirations par rapport à une carrière et par rapport à une promotion. Et il y a aussi des choses qui sont sans doute liées aux comportements sexistes, aux stéréotypes et aux préjugés que peuvent avoir des supérieurs qui vont accorder les promotions".

Ce n’est pas seulement le cas dans le secteur du top management. Les femmes sont aussi plus susceptibles de choisir des études, des métiers ou des secteurs d’activité où la compétition est moins forte, les carrières plus planes, comme c’est le cas par exemple dans l’enseignement ou le secteur social.

L’âge est-il source de discrimination pour les ascensions professionnelles ?

Sur ce point, le sondage de Randstad ne montre en réalité pas de discriminations particulières. "Il n’y a pas de moment particulier où ce n'est possible d’évoluer", explique le porte-parole de Ranstad. "On insiste bien sur le fait qu’il y a effectivement une tranche d’âge où les promotions sont plus fréquentes, et c’est notamment le début de la trentaine, qui est finalement la tranche d’âge qui est le plus concernée par des promotions. Dans notre panel, ils sont 38% de jeunes trentenaires à avoir annoncé avoir connu une promotion endéans les cinq dernières années. Mais par exemple, si on prend le cas des plus de 55 ans, ils sont toujours 1 sur 6, donc 17%, à avoir connu une promotion endéans les cinq dernières années. Et de l’autre côté du prisme, les jeunes arrivants sur le marché du travail, ou les 19-25 ans, sont également 19% à avoir connu une promotion endéans les cinq dernières années".

Et pour ce qui est du diplôme ? En revanche, le diplôme fait une énorme différence. Pour décrocher une promotion, mieux vaut avoir un diplôme universitaire ou supérieur qu’un diplôme d’humanité. Et une fois que vous devenez manager dans une organisation, les promotions sont plus fréquentes : 60% des sondés ayant une fonction managériale ont reçu une promotion au cours des cinq dernières années. Ça fait vraiment la différence.