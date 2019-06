Economie : les animaux, un business qui se digitalise

Nouvelle introduction en Bourse tonitruante à Wall Street, celle de la société américaine Chewy. Elle est spécialisée dans la vente en ligne de produits pour les animaux de compagnie.

La valeur de Chewy a augmenté de 60% au terme du premier jour de cotation c’était vendredi à Wall Street. Et même si le titre a légèrement reculé lundi soir, l’entreprise vaut tout de même 14 milliards de dollars, quatre fois le prix payé en 2017 par la chaîne de magasins PetSmart, qui conserve d’ailleurs le contrôle de Chewy.

L’ indispensable filière digitale

Aux États-Unis, le digital est incontournable. Le marché est en pleine expansion, les Américains dépensent toujours plus pour Fido, pour leurs animaux de compagnie. Entre les croquettes, les accessoires et les soins vétérinaires, ils ont dépensé 70 milliards de dollars en 2017, dont 14% pour la vente en ligne. Chewy prévoit que ce sera 25% en 2022 c’est presque demain.

Et chez nous, en Belgique, les ventes en ligne se développent-elles ?

À ce stade, la part de commerce en ligne sur ce marché est assez limitée, autour de 5% des ventes, trois fois moins qu’aux États-Unis. Mais pour Thierry Le Grelle, administrateur délégué de la chaîne Tom & Co, pas question d’hésiter, il faut y aller. "Nous sommes convaincus que le client souhaite évoluer dans un environnement omnicanal, c’est-à-dire un environnement où le on line, donc l’e-commerce, et le magasin ne font plus qu’un. Et c’est exactement vers cette philosophie-là, ou cette stratégie-là, que nous nous dirigeons. Mais il est important de dire que le magasin restera au centre de notre concept Tom & Co. C’est donc clairement là que le client viendra pour faire ses achats, mais in fine c’est lui qui choisira, et pour ça, il faut qu’il se sente bien dans un environnement global, aussi bien on line qu’off line".

Comment articuler au mieux l’offre digitale et l’offre en magasin ?

Thierry Le Grelle précise : "Nous allons offrir plusieurs options au consommateur. Une première option sera évidemment de l’amener en magasin afin qu’il vienne chercher les achats qu’il a faits sur l’e-commerce en magasin, mais il aura aussi l’opportunité de recevoir ses achats chez lui, à la maison, et c’est ça que nous sommes en train de mettre en place aujourd’hui".

Le commerce en ligne sert à recruter de nouveaux clients, des gens qui ne viennent peut-être pas encore en magasins, qui vont par exemple dans la grande distribution traditionnelle : "On veut tout d’abord évidemment servir nos clients actuels et c’est eux qui pourront choisir s’ils viendront en magasin ou s’ils seront livrés chez eux. Mais nous espérons aussi le jour où Tom & Co sera 100% en ligne, pouvant attirer de nouveaux clients qui vont faire leurs achats aujourd’hui dans d’autres enseignes ou sur d’autres sites d’e-commerce".

Stratégie en cours de définition avec des questions ouvertes, mais des questions importantes. Les prix par exemple : doivent-ils être identiques dans les magasins physiques et sur le site Internet ou pas ? Comment rémunérer les gérants indépendants de ces magasins — ce sont des franchisés — quand ils serviront d’intermédiaire entre le client et le site de commerce en ligne de la marque ?

Ce sont des questions qui sont actuellement à l’étude et elles sont stratégiques et urgentes. Toutes les pièces du puzzle doivent être assemblées pour début 2020.