Economie : l'or, valeur refuge pour les épargnants belges

Les épargnants belges semblent très attirés par l’or, en témoigne sa courbe, qui a grimpé de 20% depuis le début de l’année. Les courbes qui montent, il n’y en a pas beaucoup dans les placements, cela représente donc une première motivation.

La deuxième motivation est qu’il n’y a pas d’alternatives. Si on veut un peu de rendement pour notre épargne, la première option à laquelle on pense est souvent la Bourse, mais elle joue beaucoup au yo-yo.

L’or est donc une réelle valeur refuge. Certains se disent qu’il est aujourd’hui autour des 1500 dollars l’once, certains se disent qu’il pourrait monter jusqu’à 1600.

Il peut évidemment aussi descendre, on l’a vu ces autres années, mais pour le moment, comme il y a beaucoup de tensions économiques, géopolitiques, le Brexit, les mouvements à Hong Kong, la guerre entre la Chine et les États-Unis, etc., certains se disent que c’est vraiment la valeur refuge.

Mais comment s’en procurer ? Il faut se rendre au guichet d’une banque. Bien que les banquiers ne poussent pas trop vers l'achat d’or, ils disent qu’il faudrait en avoir 5% dans votre patrimoine.

Autre moyen de s’en procurer, en se dirigeant vers un intermédiaire financier. Mais il faudra absolument vérifier qu’il soit agréé par la FSMA, c’est-à-dire le gendarme des services et des marchés financiers.