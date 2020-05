Economie et coronavirus : pour l'économiste De Neve, les plus âgés devraient payer le "sacrifice" des jeunes

Avec la crise sanitaire du coronavirus, viendra nécessairement la crise économique majeure comme conséquence aux mesures de confinement. Et alors que pour l’heure nos gouvernements injectent massivement des liquidités, les économistes s’écharpent déjà à savoir comment ces mesures vont être financées et que faire ensuite.

Pour l’économiste Jan Emmanuel de Neve qui s’est exprimé chez nos collègues de la VRT, il y a un élément à prendre à compte, c’est le sacrifice que les jeunes générations ont accepté.

Reconnaître le sacrifice des jeunes générations

Le raisonnement de celui qui est également professeur à l’université d’Oxford est simple : finalement ce sont les jeunes générations qui craignent le moins de conséquences sanitaires face au coronavirus. Or, elles ont été, pour la collectivité, privées de travail, d’enseignement et ont été soumises aux mesures de confinement.

"Ce sont aussi ceux qui bénéficient le moins des mesures de confinement, car ils sont moins sensibles au virus. Il faut donc que la génération plus âgée se rende compte que les jeunes se sacrifient ", détaille l’économiste qui plaide pour une taxe spécifique portée par les plus âgés et plaide pour que les politiciens reconnaissent "cet effort incroyable de la jeune génération, de manière structurelle ou constructive".

Les plus âgés peut-être, mais pas tous

Une approche qui n’est pas nécessairement partagée parmi les économistes interrogés par la VRT. Pour la spécialiste des droits de pensions de la KULeuven, Marjan Maes, la première chose à faire est d’abord de rouvrir les écoles afin de permettre aux parents de reprendre leurs activités professionnelles.

Quant à taxer les personnes plus âgées pour faire face à la crise économique, elle estime que cela doit être structuré. Elle propose de compléter les avantages fiscaux pour les pensions plus élevées et d’augmenter l’âge de la retraite, afin que les dépenses futures soient mieux réparties. "Parce que plus cette réforme est retardée, plus les chances d’un véritable conflit de générations sont grandes", estime-t-elle.