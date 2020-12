Economie 2020 : Quand les Etats redeviennent légitimes, au chevet des économies

Retour sur l’année économique. " Historique ", " sans précédent ", " du jamais vu ", les qualificatifs n’auront pas manqué pour décrire 2020, la crise sanitaire du Covid, et ses conséquences économiques et sociales. Mais cette année est-elle effectivement historique pour l’économie ? Pas forcément, selon Kenneth Bertrams, historien de l’économie à l’ULB. Qui souligne le retour en force de l’action des Etats dans le jeu économique – au secours des économies. Mais jusqu’à quand ?

Cette crise sanitaire et économique, est-elle effectivement historique, sans précédent ?

Kenneth Bertrams : Nous n’avons, honnêtement, pas encore le recul nécessaire pour vérifier et évaluer dans quelle mesure cette crise, sera une crise d’ampleur. ll est un peu trop tôt pour dire s’il n’y a pas de précédent depuis la naissance des statistiques. Mais je crois que l’on peut d’ores et déjà ranger cette crise dans le top 5 des crises fondamentales, économiques et sociales, non seulement du 20e siècle, mais sans doute depuis le milieu du 19e.

Dans le top 5 des crises fondamentales

Est-ce que cette crise va s’étaler sur plusieurs années ? Ou bien est-ce que le Covid ne va en fait pas bouleverser fondamentalement le modèle et les structures fondamentales de l’économie tels que nous les connaissions il y a encore un an ou deux ? Il sera essentiel de vérifier les chiffres, pays par pays, et secteur par secteur. Il y a cependant toute une série d’éléments que l’on peut déjà souligner : explosion des disparités entre pays, digitalisation, dédensification des villes, et surtout… Un grand retour en force des Etats – comme acteurs légitimes, au chevet des économies.

Il y a une légitimation évidente des Etats à intervenir au chevet des économies.

Cela a déjà été dit, et les économistes ont déjà analysé de nombreux éléments de politique monétaire qui nous semblent acquis. Cela paraît évident que "la Banque Centrale Européen joue le jeu", mais il y a quelques années, ce n’était pas du tout acquis ! Aujourd’hui, il y a un modèle qui s’organise pour que les Etats viennent au secours des économies. Il faudra voir dans quelle mesure cela ne va d’ailleurs pas affecter les Etats eux-mêmes.

L’Etat au secours de l’économie, la référence historique est incontournable : Roosevelt. Le président américain a, en quelques années à partir de 1933, dans la foulée de la grande crise de 1929, multiplié par plus de dix, le budget américain. Nous en sommes encore loin, aux Etats-Unis et en Europe…

K.B. : Roosevelt a fait énormément pour modifier, non seulement le budget, mais aussi le rôle même de l’Etat, aux Etats-Unis. Peut-être qu’au niveau des chiffres, on n’arrive pas à l’ordre de grandeur de ce que Roosevelt a fait pendant ses douze années à la tête des Etats-Unis. Mais quand on regarde les 750, voire presque 1000 milliards côté européen, et ces chiffres, largement dépassés du côté des Américains, on peut clairement affirmer qu’il y a une légitimation évidente des Etats à intervenir au chevet des économies. Et cela, c’est de l’acquis – justement de Roosevelt. L’Etat est au cœur de l’action économique, voilà la leçon générale à tirer.

Ce que font les Etats-Unis et l’Union européenne actuellement, c’est une succession évidente de ce qu’à fait Roosevelt durant le New Deal des années 30. Il y a un héritage. Même s’il n’est pas très "autorisé" – ils n’en parlent pas trop.

Mise à l’épreuve

D’accord pour l’héritage, mais jusque quand ? Jusque quand les Etats seront-ils considérés comme un acteur économique légitime ?

K.B. : Il y a toujours eu des contre-feux pour tenter, à tout le moins, de limier le rôle de l’Etat. Ils vont surgir, et même très rapidement. Si l’on est attentif, on entend déjà certaines voix s’inquiéter de l’empiètement de l’Etat sur de nombreux aspects – au premier rang desquels les libertés individuelles – et cela va déboucher sur des questions liées à l’emprise de l’Etat sur la société, et le modèle économique. Tout ce qui aura été construit durant la relance que l’Union européenne tente – difficilement – d’orchestrer avec les Etats membres, va être rapidement mis à l’épreuve.

Rappelons que tout le modèle économique des golden sixties mis en place par Roosevelt, a été démantelé durant les années 70 et 80, au nom de l’innovation et de la liberté d’entreprendre, pour limiter l’emprise de l’Etat. Comment les Etats vont-ils réagir face à ces contre-feux, caractéristiques, me semble-t-il, des critiques de la fiscalité des Etats ? C’est une vraie question.

Le retour en force des Etats est-il synonyme de dé-globalisation ?

K.B. : Je ne crois pas à une dé-globalisation, ni rapide ni à long terme – comme certains l’annoncent ou le souhaiteraient. Parce que je ne vois pas d’autre modèle qui permettrait d’ajuster une économie. Nous sommes dans une économie interconnectée, nous le savons. Mais malgré les critiques liées notamment à la question des masques, faut-il pour autant, en fonction d’effets d’aubaine, investir dans des centres de productions qui par définition, ne seront pas pérennes ? Absolument pas.

Je crois qu’il faudrait surtout renforcer les structures de gouvernance qui permettaient la globalisation économique. Aussi bien l’OMC, que des agences liées à l’ONU et autres – qui ont été relativement peu présents par rapport à la crise économique.

Il est essentiel de réinvestir ces centres de la régulation financière et économique, tels qu’ils existent. Ils sont moribonds depuis 5 à10 ans, c’est le moment pour le faire. Les Etats ont aujourd’hui la force symbolique pour le faire. Et il faudra regarder en 2021 et 2022 comment les Etats, qui sur le plan national ont été légitimés, vont réinvestir leur position dans ces lieux de gouvernance économique.