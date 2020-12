Economie 2020 : quand des emplois redeviennent visibles… pour mieux disparaître ?

Retour sur l’année économique. 2020 aura souligné l’importance des travailleurs de terrain, en ce compris dans le secteur du commerce. Et paradoxalement, l’adoption massive d’habitudes d’achats en ligne risque aussi de menacer ces mêmes emplois de terrain. Myriam Delmée, présidente du SETca, va jusqu’à évoquer une "ingratitude des consommateurs".

Deux phénomènes se percolent dans le commerce. Le premier : des travailleurs considérés comme essentiels, en particulier dans l’alimentaire - rendus visibles, en quelque sorte, lors de cette crise sanitaire. Le deuxième : des achats en ligne, déjà bien présents mais accélérés de manière évidente ces derniers mois, et qui risquent bien d’éroder l’emploi dans le commerce.

Une première ligne vite oubliée?

Dans le commerce, des emplois ont été remis en lumière, pour mieux disparaître ?

Myriam Delmée : "Ces emplois ont été fondamentaux quand il s’est agi de rassurer la population sur le fait que chacun allait être nourri au quotidien. On nous a dit de ne surtout pas faire de vague, sinon on irait vers une guerre civile. Mais une fois l’urgence passée, l’ingratitude du client fait que le quotidien reprend très rapidement le pas sur le constat que ces métiers étaient effectivement essentiels et qu’ils ont été en première ligne".

En matière alimentaire, les habitudes de consommation – c’est-à-dire le supermarché - ont très vite repris le dessus.

"Mais je crois qu’à un moment, les citoyens doivent pouvoir se rendre compte des gestes qu’ils peuvent poser pour que les emplois restent en Belgique. Quand on va dans un magasin, on sait que l’on va participer à sa mesure à la pérennisation de l’emploi dans ce magasin-là. Si l’on fait ses courses 10 ou 15 kilomètres plus loin, de l’autre côté de la frontière, on sait pertinemment bien qu’on va déshabiller une partie de l’emploi en Belgique, et ce de manière durable".

Et pourtant, la consommation locale a aussi été un temps soulignée. Pendant le premier confinement, lorsque la mobilité était réellement réduite. Cela n’aura été qu’une illusion, avant un retour rapide aux bonnes vieilles habitudes de consommation ?

Myriam Delmée : "C’est amusant de constater qu’en matière alimentaire, les habitudes de consommation – c’est-à-dire le supermarché - ont très vite repris le dessus. Par contre, si on fait la même analyse par rapport au non alimentaire, on se rendra compte — même si c’est peut-être un peu tôt pour le faire, que rechanger d’habitudes et revenir aux modes de consommation classiques va être bien moins vrai".

"Gestes barrière" pour protéger l’activité en Belgique

"Dans l’alimentaire, on va rester avec un e-commerce relativement marginal. Et quand on parle d’e-commerce, il faut quand même bien se dire qu’il y a de plus en plus de monde qui fait ses courses à distance, mais toujours dans son magasin habituel dans l’alimentaire. Dans le non alimentaire en revanche, on fait ses courses à distance, chez Amazon. On ne commande pas en Belgique, mais bien plus loin. Et donc, on commande des deux côtés en ligne, mais d’un côté ça ne fait pas souffrir le magasin habituel, de l’autre côté, par contre, cela fait souffrir le chiffre d’affaires de l’enseigne et l’emploi qui en découle".

Vous déplorez le côté insatiable du consommateur, incapable de se passer pendant quelques semaines de produits non essentiels ?

Myriam Delmée : "Ce qui me dérange surtout, c’est que l’on parle beaucoup de gestes barrière pour protéger la santé des travailleurs et des clients. On parle très peu de "gestes barrière" pour protéger l’activité économique en Belgique".

"J’aurais voulu qu’on puisse appeler à un certain civisme, et se dire : je consomme local, je consomme dans mon magasin, et s’il faut attendre quatre, cinq ou six semaines pour remplir mes besoins non essentiels, j’attends et je ferai mes courses dans mon magasin habituel de manière à sauvegarder l’activité économique. Or, c’est justement dans la partie non alimentaire du commerce que des emplois se créent en l’état actuel des choses. On va voir un ralentissement, je le crains".

"Le commerce, au global, c’est 400.000 emplois, et 400.000 emplois pour des personnes qui sont moyennement qualifiées. Et donc, si les habitudes de consommation changent durablement, cela signifie pour toutes ces personnes-là : moins de possibilités de carrière, un drame social sans nom, et la précarité la plus grande".