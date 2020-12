Economie 2020 : la Belgique a-t-elle oublié ses PME industrielles ?

Retour sur l’année économique. Les petites entreprises industrielles du secteur aéronautique ont vu passer des centaines de millions d’euros d’aides au secteur – très durement touché. Mais pour elles ? Rien. D’autant que ces entreprises, en bout de chaîne d’approvisionnement, le savent : quand la reprise sera là, elles devront attendre avant d’en ressentir les effets. Avec quel désastre à la clé ?

Nicolas Baijot, CEO de Dardenne, une PME active dans l’aéronautique et le spatial, est inquiet. Son entreprise tourne au ralenti – à environ 40% de son rythme de production habituel. Sa plus grande crainte : devoir licencier son personnel qualifié.

Nous ne verrons les résultats concrets d’une relance que deux, trois ou quatre ans plus tard.

Est-ce que pour vous, l’hiver économique sera long ?

Nicolas Baijot : "Je ne m’attends pas à une relance dans notre secteur en 2021, et en particulier pour la société, cela va prendre énormément de temps. En fait, nous sommes une toute petite entreprise, très loin dans la supply chain aéronautique. On est un des tout premiers maillons, ou des tout derniers en fonction de comment vous regardez cette chaîne d’approvisionnement, et donc même s’il y a relance au niveau des compagnies aériennes à l’horizon fin 2021-2022 — les plus optimistes parlent de ce moment-là — nous ne verrons les résultats concrets de cette relance que deux, trois ou quatre ans plus tard".

On risque tout simplement de voir disparaître une filière complète de l’économie wallonne.

"Je m’apprête effectivement à devoir vivre un hiver extrêmement long, qui va durer plusieurs années. Et donc, avec tous mes confrères qui sont dans la même situation, on se bat, jour après jour, pour essayer de faire rentrer du travail, aller chercher des commandes dans d’autres secteurs, chez d’autres clients, pour maintenir chez nous ce personnel ultra-qualifié".

Le risque de perdre du personnel qualifié

"Ce sont des personnes qu’on ne trouve pas facilement en Belgique et ça prend énormément de temps de former des techniciens. Le plus grand risque pour des sociétés comme la nôtre est donc effectivement de perdre ce personnel. Perdre aujourd’hui des personnes que l’on a pris le temps de former et qui sont maintenant pleinement productives, ce serait une véritable catastrophe.

PME oubliées

"Et la question que je pose est la suivante : comment est-ce qu’on réindustrialise ou comment est-ce qu’on peut exploiter ces compétences qui sont existantes si on prend le risque de les perdre ? Si elles disparaissent, elles disparaissent à jamais. On risque tout simplement de voir disparaître une filière complète de l’économie wallonne".

On se débat, on essaye de survivre seul.

Des aides, on en a pourtant vu passer dans l’aérien, ne serait-ce que les 290 millions d’euros pour Brussels Airlines. Outre le chômage "corona" et le report de crédits bancaires, vous n’avez rien "reçu" ?

Nicolas Baijot : "Non, rien. Nous n’avons absolument rien vu de toutes les aides. On parle effectivement des 290 millions d’euros qui ont été accordés à SN Brussels Airlines, et donc à la Lufthansa. On parle aussi d’une enveloppe de plusieurs dizaines de millions d’euros qui ont été accordés aux grands donneurs d’ordres de la filière aéronautique wallonne — Sonaca, Safran Aero Boosters, Thales — pour subventionner, supporter ces sociétés-là dans des activités de recherche et de développement".

"Mais au niveau des PME manufacturières de la filière technologique, il n’y a rien. On se débat, on essaye de survivre seul, on essaye d’aller trouver des nouveaux clients".

Est-ce que vous avez l’impression que les pouvoirs publics ont concentré leurs aides vers les grosses boîtes, au risque d’oublier un peu le tissu de PME industrielles ?

N.B. : "Pour le moment, c’est clairement le cas. Concrètement, il n’y a rien encore qui a été décidé et qui a été communiqué à destination des PME de la filière aéronautique. On n’a aucune vision sur ce que notre avenir peut être. Ni essentiels, ni non-essentiels, on a un peu l’impression d’être un malade non-Covid à l’hôpital. Il y a manifestement d’autres urgences à gérer que notre situation. Et du coup, on attend, sans savoir quand nous pourrons être soignés".

Pour l’aérien, il y a des réponses politiques à l’étranger vers lesquelles vous lorgnez, dont vous vous dites qu’elles permettent de sauver un tissu de petites entreprises ?

N.B. : "A titre personnel, je suis assez séduit par la réponse française. Le gouvernement français a mis en place un plan de relance très rapidement. Avec des moyens qui ont effectivement été alloués aux grands donneurs d’ordres, mais aussi avec des contraintes et critères de solidarité – dont la mise en place d’aides, aussi pour les plus petits acteurs du secteur aéro. Pour qu’ils tiennent le coup".

L'inquiétude grandit

"Parce qu’il y a une conscience au niveau des grands acteurs et du gouvernement français, que quand la relance sera là, ils auront bien besoin aussi des petits sous-traitants et PME, pour absorber les surcharges de travail et travailler de manière flexible et réactive. Ici, en Belgique, rien de tel. Au-delà des mesures d’urgence – qui gardent en vie un grand nombre de sociétés, il faut le souligner – pas de perspectives. Et l’inquiétude grandit".