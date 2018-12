Economie: 2018, une mauvaise année pour les pays émergents

Pour les pays émergents comme la Turquie, le Venezuela, l'Argentine, 2018 aura été une mauvaise année sous la grande pression des marchés financiers, notamment par rapport à leur dette extérieure.

Évidemment, les émergents, ce sont des réalités diverses et complexes, et pour l'économiste Xavier Dupret, il faut distinguer les économies émergentes qui ont misé beaucoup sur leurs ressources naturelles à l’exportation et celles qui se sont industrialisées et qui se portent mieux. Mais, dit-il, une augmentation des taux d’intérêt possible en 2019 continuerait de faire souffrir les pays émergents.

"Les émergents, étant périphéries qui ne dominent pas la tendance, ce ne sont pas eux qui donnent le la, mais ils subissent toujours à un moment donné un contrecoup. À ce moment-là, le mouvement de peur du risque dans des pays qui sont émergents, où il y a eu ou où il y a encore de l’instabilité politique et des marchés avec une consommation intérieure moins mature, à ce moment-là il y aura encore des rapatriements de capitaux et les émergents en souffriront."

"Un modèle d'émergents en crise"

Mais "tous les émergents ne sont pas en crise", insiste-t-il. "Je crois qu’il y a un modèle des émergents qui est en crise. C’est le modèle exportateur de matières premières contre des biens manufacturés. Par contre, il y a des émergents qui se sont engagés sur un chemin de valeur ajoutée et d’industrialisation, souvent en étant très hétérodoxes, protectionnistes, avec souvent des pratiques en matière de propriété intellectuelle, où on ose faire des choses, où on vend son marché intérieur, mais il faudra que les firmes occidentales oublient certains droits d’auteur, certains copyrights — c’est clairement le cas de la Chine — oui, clairement.

Mais, selon lui, ces pays-là sont "dans un chemin et ils restent des valeurs sûres dans l’économie mondiale de demain". "La Chine continuera à être un acteur important. Parce que quand on a 3000 milliards de dollars de réserves, à la limite il faudra même que la Fed refinance le déficit américain et la Chine pourra continuer à s’autofinancer en finançant moins les États-Unis. Ils ont en tout cas les liquidités pour le faire. Donc, la Chine continuera à être cette puissance qui monte, ce numéro deux qui est très clairement là. Quand on parlait des émergents, on a quand même oublié la Corée du Sud, qui aujourd’hui non seulement est membre de l’OCDE, mais d’ici une quinzaine d’années devrait être un pays avec un potentiel industriel et économique tout à fait comparable à celui de l’Allemagne."

"La Chine, future économie mature"

L'économiste précise qu'il y a même une relation de dépendance entre les émergents qui ont misé sur leurs matières premières à l’exportation et les autres qui ont misé sur une industrialisation.

"Il y avait le moteur des émergents, qui va rejoindre le cœur des nations industrialisées, et puis il y a la périphérie, qui retourne à sa situation de périphérie et qui a vécu une période de transition pendant laquelle — la Chine étant tout simplement l’atelier du monde et qui va aujourd’hui devenir une économie mature — le prix des matières premières a été, de manière transitoire, de manière temporaire, élevé. Et donc, on va retourner vers cette situation où il y a eu émergence, mais il y aura fracturation des émergents, donc retour à des situations de périphérie centre."