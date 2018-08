Ecolo se réjouit que le coût du stockage des déchets nucléaires soit revu à la hausse

L'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles (Ondraf) s'est lancé dans une nouvelle estimation du coût du stockage des déchets nucléaires, rapporte mercredi Le Soir. De 3,2 milliards d'euros, la facture grimperait jusqu'à au moins 8 milliards. Ecolo se réjouit, dans un communiqué, que l'organisme revoit ses calculs, jugés irréalistes jusqu'ici par le parti écologiste.

L'Ondraf prenait en compte jusqu'à présent un enfouissement des déchets radioactifs à environ 200 mètres de profondeur, pour un coût de 3,2 milliards d'euros. Il envisage désormais de les enfouir à 400 mètres, ce qui ferait grimper la facture à au moins 8 milliards, selon les informations du quotidien. L'organisme n'a pas confirmé ces chiffres au Soir car ils doivent encore être validés par son conseil d'administration, qui se réunira en septembre.

Le coût réel ne sera connu que lorsque le site de stockage sera fixé, mais l'estimation a son importance car elle est utilisée par la Commission des provisions nucléaires (CPN) pour fixer le montant annuel à verser par Electrabel, le gestionnaire des centrales nucléaires belges, pour financer l'opération.

"Les verrous du déni semblent enfin lâcher et c'est une première belle avancée", se réjouit mercredi, dans un communiqué, le député écologiste Jean-Marc Nollet. La profondeur de 400 mètres est toutefois encore jugée insuffisante par M. Nollet qui cite la France où les déchets sont enfouis à plus de 500 mètres ou les Etats-Unis qui les enterrent à 650 mètres.

Ecolo s'inquiète également de la sécurisation des provisions nucléaires: le coût de l'enfouissement des déchets nucléaires doit être entièrement assumé par l'exploitant et sa maison-mère, Engie, prévient Ecolo. "Il y a urgence. Les coûts longtemps cachés du nucléaire commencent à apparaître au grand jour, Engie cherche à se séparer au plus vite de ce risque qui plombe son avenir et la facture finale reviendra aux citoyens", s'inquiète le parti.