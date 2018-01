Quels sont les pays où les femmes sont le mieux payées par rapport aux hommes? La Belgique loin devant l'Islande

La nouvelle a fait beaucoup de bruit: depuis le 1er janvier 2018, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est devenue obligatoire en Islande, qui serait le premier pays au monde à faire entrer en vigueur une loi entérinant la parité parfaite. Concrètement, les sociétés et les agences gouvernementales employant au minimum 25 travailleurs doivent dorénavant, sous peine d'amendes, disposer d'un document délivré par les autorités certifiant cet équilibre salarial.

Un texte qui veut forcer une égalité salariale pourtant inscrite dans de nombreux textes législatifs à travers le monde, mais qui dans les faits est encore loin d'être respectée partout.

Si l'on examine les derniers chiffres disponibles, c'est-à-dire ceux publiés par Eurostat en 2017, sur base des salaires 2015, on constate cependant sur la carte ci-dessus que l'Islande, réputée pour son caractère égalitaire entre les genres, n'était jusqu'ici pas un modèle en termes d'équité salariale: l'écart moyen entre salaires y était en effet en 2015 de 17,5%, soit au-dessus de la moyenne européenne qui est de 16,3% !

A titre de comparaison, la Belgique fait figure de très bon élève, puisque l'écart y est limité à 6,5%. Elle fait ainsi partie du peloton de tête des pays les plus égalitaires avec l'Italie et le Luxembourg (5,5%), et la Roumanie (5,8%). A l'inverse, parmi les pays les plus inégalitaires, on retrouve le Royaume-Uni (20,8%) et l'Allemagne (22%).

A noter que ces chiffres viennent d'une comparaison entre les salaires pour des temps pleins: si l'on y ajoute les temps partiels, l'écart salarial entre hommes et femmes en Belgique grimpe alors à 21%...