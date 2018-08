e5 mode rénove un tiers de ses enseignes pour 5 millions d'euros

La chaine de magasins de mode e5 a investi 5 millions d'euros dans la rénovation de 20 magasins sur les 70 que compte le groupe. Les dix premiers magasins rénovés rouvrent fin août, a annoncé la chaîne lundi dans un communiqué.

Les magasins situés à Wavre, Arlon, Ypres, Oostkamp, Torhout, Wevelgem, Beveren, Tongres, Herent et Saint-Trond ont fait peau neuve. La rénovation a été menée dans l'esprit des Experience Stores qu'e5 mode a ouverts l'année dernière à Aartselaar et Hasselt. "Les Experience Stores ont une fonction de test", explique le CEO Alexander Talpe. "Les magasins rénovés s'inspirent des éléments à succès des Experience Stores en termes d'aménagement, d'atmosphère et d'offre."

"Nos magasins seront davantage des espaces de collection, proposant plus de produits: des vêtements bien sûr, mais aussi des chaussures, des lunettes de soleil... Ainsi, les clients pourront se rendre chez e5 pour un look intégral", précise le responsable.

La chaîne de mode revendique quelque 500.000 clients annuels. Fondée en 1979, elle compte environ 70 points de vente répartis dans toute la Belgique. L'entreprise dont le siège est à Saint-Nicolas (Flandre orientale) emploie 470 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros.