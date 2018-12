Duo Catering, le petit Poucet de la restauration collective en Wallonie et à Bruxelles

Duo Catering est une PME établie à Louvain-la-Neuve. Créée il y a dix ans, elle gère une cinquantaine de cuisines de collectivités à Bruxelles et en Wallonie. Des cuisines qui se trouvent dans de grandes entreprises privées ou publiques, dans une quinzaine de maisons de repos, dans des résidences services, dans des centres pour handicapés et aussi dans plusieurs centres de demandeurs d’asile gérés par la Croix-Rouge. Mais, curieusement, l'enseignement n'attire pas Duo Catering. "C’est une voie dans laquelle nous ne nous sommes pas engagés, explique Ludovic Maisin, l’administrateur délégué de la société, pour plusieurs raisons, notamment le fait que les installations de cuisines dans pas mal d’écoles ne sont pas au niveau souhaité, les budgets sont relativement restreints, c’est 143 jours par an et à midi seulement. Ces contraintes spécifiques expliquent d'ailleurs pourquoi on voit de plus en plus de services de livraison de repas dans les écoles. "

L'entreprise est donc active exclusivement à Bruxelles et en Wallonie. Mais Ludovic Maisin n’exclut pas une expansion en Flandre. Si l’occasion se présente. "Notre structure est prête pour ce développement éventuel, même si évidemment il faudrait s’organiser. Il serait important d’avoir une adresse officielle en Flandre, de travailler avec des Flamands ".

Une croissance solide depuis 10 ans

Quoi qu’il en soit, l’expansion de Duo Catering au cours des dix dernières années est solide. Elle est passée d’une feuille blanche à une société pesant 18 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et qui emploie environ 180 personnes alors que, dans un secteur de la restauration collective très concurrentiel, les multinationales (Sodexo, Compass, etc.) occupent massivement le terrain. "Mais le gâteau est très grand, sourit Ludovic Maison. Nous sommes 11 millions en Belgique, tout le monde doit manger… Et il n’y a rien à faire, les gens préfèrent toujours manger quelque chose de qualité. Nous défendons le concept de restauration responsable, à savoir revenir vers des recettes traditionnelles, réalisées avec des produits frais pour proposer des repas équilibrés. Et bien sûr, nous essayons de travailler le plus possible avec des circuits courts." Et puis, la société a un énorme avantage: elle n'est pas cotée en Bourse. La pression sur la rentabilité n'est donc pas du tout la même que celle qui pèse sur les géants du secteur.