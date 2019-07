Duel Trump-Huawei: et si la saga n'était pas terminée?

Que les (nombreux) possesseurs d’un téléphone Huawei se rassurent, le géant chinois peut à nouveau travailler avec les entreprises américaines. Du moins pour l’instant, car la crise commerciale qui oppose les USA et la Chine est faite de rebondissements à répétition. Retour sur plus de deux années d’une crise qui aura entraîné la chute vertigineuse des ventes de Huawei.

2014 : la NSA dans les petits papiers de Huawei

Le contentieux entre Huawei et les Etats-Unis n’est pas né avec Donald Trump. Dès mars 2014, soit bien avant l’arrivée du nouveau locataire de la Maison Blanche, le New York Times et le Spiegel annonçaient que la NSA aurait accédé durant des années aux archives des courriels de Huawei, à des documents internes de communication entre des dirigeants de la société et aux codes secrets de produits de l’entreprise. Le ver était dans le fruit.

Avril 2016 : les premières frappes

L’arrivée du nouveau président fin 2016 ne laissait guère de doute sur ses futures relations entre les Etats-Unis et la Chine. Mais ce n’est qu’en mars 2018 que Donald Trump lance ses premières frappes, sous la forme de taxes de 25% sur les importations d’acier et de 10% sur l’aluminium. Des mesures qui frappent fortement l’Empire du Milieu. En cause la volonté des USA de réduire un déficit économique américain jugé trop important.