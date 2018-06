Du papier de toilette au vêtement pour chien: les supermarchés surfent sur la vague football

Comment surfer sur la vague du Mondial de football quand on n’est pas sponsor des Diables rouges ? Et surtout comment bénéficier commercialement de cet effet Coupe du monde ? Le porte-parole de Lidl, Julien Wathieu livre la recette de sa chaîne de distribution: "Chez Lidl, nous surfons bien entendu sur la vague de la Coupe du monde. C’est un événement fédérateur pour lequel le peuple belge se passionne, et nous, de notre côté, dans chaque magasin nous avons mis en place un corner football, où nous présentons par exemple une offre alimentaire de snacks salés et sucrés avec un packaging évidemment spécifique pour l’événement, mais également différents gadgets, par exemple des drapeaux ou quelque chose d’un peu plus original, du papier toilette au parfum d’herbe. Donc, il y a vraiment une vraie volonté de représenter l’équipe nationale dans nos magasins".

Les firmes ne peuvent pas utiliser n'importe comment l’image des Diables rouges, comme les magasins Brico le font avec leur opération "prix ronds", les promos "tir au but", sur leurs folders cette semaine : pas d’image de Diables rouges. Le concurrent Hubo propose un coffret Coupe du monde et un kicker, un baby-foot Go Belgium Go. Le distributeur Delhaize annonce simplement sur son folder "Coupe du monde, c’est parti !".

Chez Lidl, ces stratégies marchent, poursuit Julien Wathieu : "Les premières ventes sont tout à fait satisfaisantes".

Vêtements pour chiens

Plus étonnant : la chaîne Tom&Co, un distributeur spécialisé dans les produits pour les animaux domestiques (chiens, chats, poissons rouges, hamsters…) n'est pas en reste. Le lien avec la Coupe du monde de football semble a priori très ténu, voire inexistant. C’est une erreur de le croire. Pour Lionel Desclée, le patron de Tom&Co, le lien est très net : "La plupart des Belges considèrent que l’animal fait partie de leur famille et la Coupe du monde est un événement sportif qu’on veut vivre en famille et entre amis. Le Belge adore se déguiser et nous on aime les animaux, et c’est la raison pour laquelle on a développé une petite gamme de produits sympathiques pour que les animaux vivent le même événement en famille. Ce sont vraiment des produits pur plaisir. On a répondu à une demande en proposant quelques accessoires liés au foot. Concrètement, ce sont surtout des petits vêtements pour chiens aux couleurs de la Belgique, aux couleurs de la France, aux couleurs d’autres pays".

Habiller son animal pour la Coupe du monde, Lionel Desclée en est convaincu, cela se passera de manière totalement décomplexée chez les moins de 35 ans, qui apparemment tendent à considérer leur chien presque comme un enfant. Presque.