Du café équitable et torréfié artisanalement pour les PME

Javry est une petite startup bruxelloise installée à Bruxelles. Son métier : fournir "du café de qualité, équitable et torréfié artisanalement en Belgique." Ce qui signifie vendre le café en fonction des besoins et louer – ou vendre – les machines pour faire couler le précieux breuvage.

Sa cible, ce sont les PME, les petites et moyennes entreprises qui emploient entre 10 et 150 personnes. Un choix délibéré, selon Maxence Lacroix, un des cofondateurs de Javry : "En fait, dit-il, on s’est rendu compte que ces PME étaient relativement mal servies en termes de café et de machines à café. Aujourd’hui, ce segment représente environ 90% de notre chiffre d’affaires."

Quant aux grandes entreprises, Javry estime ne pas être en mesure de leur apporter leur service dont elles ont besoin et donc, la startup préfère ne pas s’y intéresser. Commentaire de Maxence Lacroix : "On n’a simplement pas envie". La startup préfère se concentrer sur son marché des PME.

En tout cas, l’entreprise a le vent en poupe. Son chiffre d’affaires a doublé depuis ses débuts en 2016 et là, elle va investir 400.000 euros dans le développement de son activité, l’idée étant notamment de s’étendre en Flandre, de renforcer sa plateforme technologique et d’élargir la gamme de produits éthiques proposés aux clients.