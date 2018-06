Droits d'auteurs sur internet: "L'Europe a une chance historique d'être pionnière en la matière"

La directive sur les droits d’auteur doit être votée ce mercredi par la commission des affaires juridiques au Parlement européen avant une adoption définitive début juillet. Pour Véronique Desbrosses, directrice générale du groupement européen des sociétés d’auteurs et de compositeurs, "l'enjeu principal est de réglementer la question des plate-formes numériques de type YouTube ou Spotify".

Selon elle, "il y a une différence entre YouTube, Spotify et ces différentes plateformes qui fournissent de la musique. Notre problématique est surtout sur les plateformes sur lesquelles les internautes mettent leur contenu. Donc, ce sont des plateformes de contenus mis par les internautes. Aujourd’hui, parce que la loi est imprécise, ces plateformes ne s’acquittent pas du droit d’auteur. Elles sont en dehors du champ du droit d’auteur."

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que YouTube dit : "Je suis un hébergeur, donc je ne me mêle pas des contenus, je suis juste un hébergeur, je suis juste une solution technique, c’est tout ?"

"Voilà, il se considère comme un simple intermédiaire et, de ce fait, en dehors de la loi du droit d’auteur, en dehors de toute responsabilité sur le contenu. Et c’est ce qu’on voudrait changer."

Quels problèmes ça pose pour les artistes et les auteurs ?

"Le problème est que YouTube, Dailymotion, Soundcloud, Vimeo, etc. sont devenus véritablement les points d’accès principaux aux œuvres protégées, à la culture. Si on ne prend que YouTube, c’est véritablement le juke-box de l’Internet. Or, comme il ne rémunère pas les auteurs, il y a une sorte de paupérisation de la création qui est dramatique aujourd’hui. Parce que, du coup, nos auteurs ne sont pas rémunérés (...). Il faut également savoir que les auteurs sont à l’origine d’une économie florissante (...) qui représente 11 millions d’emplois en Europe. Et donc, c’est cette économie-là qui est en risques."

Ça concerne la création uniquement en Europe ou à travers le monde ?

"Ça concerne la création à travers le monde, mais il faut commencer par un point et c’est l’Europe."

Et pourquoi particulièrement l’Europe ? Est-ce que l’Europe peut être novatrice en la matière, selon vous ?

"L’Europe a une chance historique d’être pionnière en la matière, de réglementer l’Internet, de s’apercevoir que les économies numériques et les différents secteurs doivent se développer d’une façon harmonieuse et non l’une au détriment de l’autre, ce qui est le cas aujourd’hui."

C’est facile de faire front face à Google, Amazon, Facebook, etc. ?

"Je pense que vous voyez bien dans la question que ce n’est pas facile. Nous ne sommes que de toutes petites organisations non gouvernementales avec des microbudgets. On a face à nous la puissance Google, qui utilise différents réseaux pour faire valoir ses voix. Donc non, ce n’est absolument pas facile."

Il faut un travail de lobbying intense à Bruxelles, au sein de l’Union européenne notamment ?

"Intense, oui. Il y a aussi des campagnes de désinformation sur Internet. Il y a même des camions qui circulent dans Bruxelles en disant : 'Attention, vous allez censurer les députés européens, vous allez censurer l’Internet si vous adoptez une telle loi.' Donc, les moyens sont gigantesques, pas toujours très fair-play. Mais nous avons les auteurs (qui) sont très mobilisés là-dessus. Il y a une pétition qui a déjà été signée par des grands noms, comme Ennio Morricone, David Guetta, Jean-Michel Jarre... Des artistes belges montent aussi au créneau, comme Axelle Red qui est venue au Parlement européen, Matthew Irons de Puggy aussi. Les auteurs sont donc là derrière nous."

(...)

Pour vous, la diversité de l’offre musicale est tout l’enjeu de cette problématique ?

"La diversité culturelle est un enjeu effectivement. C’est l’enjeu des petits répertoires, des jeunes, de la culture de demain, de l’importance de la culture pour la construction européenne. C’est aussi l’enjeu économique parce que les industries culturelles sont un véritable atout pour l’Europe."