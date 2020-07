DPD investit 60 millions d'euros et crée 500 nouveaux emplois en Belgique

D'ici la fin 2020, le groupe DPD veut augmenter de manière significative sa capacité de livraison de colis en Belgique, investir 60 millions d'euros et créer 500 nouveaux emplois, dont 200 au niveau opérationnel et 300 nouveaux chauffeurs, annonce-t-il mercredi.

"La crise du corona, comme l'ensemble du marché, nous a surpris. Le confinement a fondamentalement changé nos opérations en une semaine et les a mises sous pression. Cependant, nous avons également beaucoup appris. Nous pouvons dire que la crise du corona nous a permis de prendre une avance de trois ans sur nos plans", se réjouit Silvio Mestdagh, PDG de DPD Belux, concurrent de bpost, PostNL et DHL.

En Belgique et au Luxembourg, au cours des six premiers mois de 2020, le nombre de colis B2B (business-to-business) livrés par DPD a légèrement augmenté, alors qu'une hausse de plus de 70% a été enregistrée dans le segment B2C (business-to-consumer). Quelques secteurs en particulier ont vu leurs ventes s'envoler tels que l'alimentation, les jouets, les vêtements de sport et les soins de santé.

A l'échelle globale, DPDgroup a livré jusqu'à 7,5 millions de colis par jour en Europe, en avril et mai 2020, mois au cours desquels de nombreux pays européens ont été "bloqués". "C'est presque 30% de plus que l'année dernière", souligne l'entreprise.

Afin de pouvoir répondre à cette énorme croissance et à la prochaine période des fêtes de fin d'année, DPD annonce un plan d'extension de capacités. Le groupe va ouvrir trois nouveaux dépôts en Belgique, à Lummen (Limbourg), Sint-Niklaas (Flandre orientale) et Asse-Zellik (Brabant flamand). Ces établissements seront opérationnels d'ici la mi-octobre. Parallèlement, un nouveau hub sera mis en service à Puurs (Anvers).