Données privées: Facebook contraint à une amende de 5 milliards de dollars

C'est une amende record à laquelle Facebook a décidé de se plier auprès de l'autorité fédérale de régulation américaine pour mettre fin aux poursuites contre l'entreprise et ses manquements en matière de données personnelles. L'entreprise est accusée d'avoir "trompé" les utilisateurs du réseau social sur leur capacité à contrôler la confidentialité de leurs informations personnelles, d'après un communiqué publié mercredi.

Le géant des réseaux sociaux versera ainsi dans le cadre d'un accord à l'amiable, la somme de 5 milliards de dollars pour mettre fin à cette enquête. En outre, le Conseil de l'entreprise américaine devra créer un comité indépendant sur la vie privée "supprimant ainsi le contrôle absolu du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, sur les décisions affectant la confidentialité des utilisateurs", précise le régulateur.

C'est l'amende la plus importante jamais imposée pour violation de la vie privée des consommateurs, et l'une des plus conséquentes jamais émises par le gouvernement américain, toutes infractions confondues.

Les suites de Cambridge Analytica

"Cet accord va nécessiter un changement fondamental dans notre façon de travailler", a réagi Facebook dans un communiqué. "Le type de responsabilité requis par cet accord va plus loin que la loi américaine et nous espérons que ce sera un modèle pour tout le secteur".

Le réseau social s'est engagé à ajouter des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de mieux contrôler leur vie privée à tous les niveaux de la plateforme, et à fournir des rapports réguliers sur les risques, les problèmes et les solutions mises en place pour assurer la confidentialité des informations.

L'autorité enquêtait depuis plus d'un an sur le rôle de Facebook dans le scandale impliquant l'entreprise britannique Cambridge Analytica, qui travaillait pour la campagne de Donald Trump en 2016 et a détourné les données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde.