Donald Trump invoque la sécurité et l'emploi pour justifier les taxes à l'importation

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un document qui permet aux États-Unis d’imposer les taxes sur les importations d’acier et d’aluminium. En anglais dans le texte, Donald Trump a déclaré très exactement ceci: " I’m defending America’s national security by placing tariffs on foreign imports of steel and aluminum. We will have a 25% tariff on foreign steel and a 10% tariff on foreign aluminum when the product comes across our borders. " Soit 25 % de taxes sur les importations d’acier et 10 % sur les importations d’aluminium. Des mesures qui entrerons en vigueur dans 15 jours. Ce qui est intéressant, c’est le lien que fait Donald Trump entre ces taxes à l’importation et la nécessité de préserver la sécurité nationale et l’emploi.

Vous ne voulez pas payer de taxes? Installez vos usines chez nous

"Nos entreprises et nos usines ont été éjectées du marché. Nous voulons que l’acier puisse continuer à être importé dans notre pays, mais nous voulons que ce soit équitable et nous voulons que nos travailleurs de nos entreprises soient protégés. " En revanche, il n’y aura pas de taxe supplémentaire sur les produits fabriqués aux États-Unis. "Vous ne voulez pas payer de taxes? Installez vos usines chez nous, vous bénéficierez des baisses massives de taxes que nous avons décidées"

Canada et Mexique exemptés pour l’instant

Le message est on ne peut plus clair. À ce stade, le Canada et le Mexique sont exemptés de ces taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium. L’administration Trump lie leur adoption ou pas au succès ou à l’échec des négociations en cours avec le Canada et le Mexique sur l’accord de libre-échange nord-américain.

Des réactions tous azimuts

L’annonce de la décision de Donald Trump a été suivie d’une quantité de dépêches venant de toutes origines. Les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, le Japon, la Chine, le Brésil et l’Europe, dénoncent cette décision avec plus ou moins de virulence. Mais on voit aussi que dans le propre camp de Donald Trump, la fronde s’organise. Un sénateur républicain va déposer sous peu une proposition de loi pour annuler ces taxes.

Quel impact prévisible en Europe?

Il est difficile, pour l’instant de savoir comment vont réagir les partenaires commerciaux des États-Unis. Notamment l’Allemagne qui est un client très important. Va-t-on entrer dans un cycle de mesures et de contre-mesures de rétorsion? La patronne de l’Agence wallonne à l’exportation, Pascal Delcomminette, reste assez prudente sur la question. "Nous avons eu de gros investissements ces dernières années au niveau américain, peut-être un peu moins l’année dernière, mais on ne constate pas de chutes impressionnantes au niveau des investissements étrangers. Je crois que les entreprises qui sont installées chez nous n’ont aucune envie de rapatrier leurs investissements. Pour le moment, la politique de Donald Trump n’a donc pas trop d’impact, mais c’est un risque éventuel."