Dix vins belges primés au Mondial de Bruxelles

Dix vins belges ont été primés au cours de l'édition 2020 du "Concours Mondial de Bruxelles" du vin, qui s'est tenu du 4 au 6 septembre dans la ville tchèque de Brno, en Moravie du Sud. Plus de 8.000 vins, originaires de 46 pays, participaient à l'événement qui a permis à la France de se distinguer en empochant 570 médailles et autres distinctions.

Côté belge, quatre médailles d'or ont été attribuées respectivement à trois vins effervescents: l'Entre-Deux-Monts Wiscoutre Rosé 2017, le Chant d'Eole Cuvée Prestige 2015 et le Ruffus Brut Rosé, ainsi qu'à un vin rouge: le Jerom Winery-Jerom's Red 2019.

Les six médailles d'argent ont récompensé les mousseux Brut de Bioul 2018, Pink Pearl Genoels-Elderen 2015 et le Chant d'Eole Brut Rosé 2017, et les vins tranquilles Chardonnay Gold Genoels-Elderen 2016, Cabaret Noir 2018 et Aldeneyck Chardonnay Heerenlaak 2018.

Le concours devait se dérouler initialement en mai mais la pandémie de covid-19 l'avait fait reporter. Des mesures de sécurité strictes ont été appliquées lors de l'événement, de la disposition des tables au service des vins, en passant par la désinfection du matériel, ont souligné les organisateurs.

Les médailles ont été décernées à des vins de 40 pays différents. En tête, avec le plus grand nombre de récompenses se trouve la France (570), suivie de l'Espagne (495), de l'Italie (363) et du Portugal (306). La République tchèque a remporté 112 prix, se classant ainsi à la cinquième place.

En plus des médailles d'argent, d'or et de grand or, le concours a également décerné des trophées "révélation" aux vins ayant obtenu le meilleur score dans chacune des catégories. Les organisateurs belges de cette compétition, initialement tenue à Bruxelles, ont décidé depuis plusieurs années de la délocaliser dans différents pays, tout en conservant le nom de Mondial de Bruxelles.