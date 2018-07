Distribution: Carrefour et Tesco annoncent un partenariat stratégique sur les achats

Le distributeur français Carrefour et Tesco, le numéro un britannique des supermarchés, ont annoncé lundi leur intention de signer un partenariat stratégique portant sur les achats en commun de produits pour leurs marques propres (MDD) et de biens non marchands.

Cet accord permettra "d'améliorer l'assortiment et la qualité des produits à des prix encore plus bas au bénéfice des clients", ont assuré les deux entreprises dans un communiqué, en évoquant une finalisation "dans un délai de deux mois". Il s'agit du troisième partenariat d'ampleur signé par l'enseigne française en six mois, après ceux avec le géant chinois Tencent et l'Américain Google.

"Ce partenariat à l'international vient de nouveau renforcer Carrefour et lui fait franchir une étape clé dans la mise en œuvre de sa stratégie", a indiqué Alexandre Bompard, président-directeur général du Groupe Carrefou