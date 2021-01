"Disparu" depuis octobre, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, refait surface dans un message vidéo

Le fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba, Jack Ma, est réapparu pour la première fois depuis fin octobre dans un message vidéo, rapportent plusieurs médias.

Le milliardaire de 56 ans s'y adresse à une centaine d'enseignants de zones rurales en Chine. Jack Ma annonce également vouloir s'engager plus que jamais dans des oeuvres philanthropiques.

Le charismatique fondateur d'Alibaba n'était plus apparu en public depuis fin octobre, alors qu'il venait de formuler des critiques acerbes contre les régulateurs chinois lors d'un discours à Shanghai. Quelques jours plus tard, l'entrée en Bourse d'Ant Group, une filiale d'Alibaba, avait dû être suspendue in extremis à la demande des autorités chinoises, suscitant la stupéfaction.

Les autorités chinoises de la concurrence ont également ouvert fin décembre une enquête contre Alibaba pour "suspicion de pratiques monopolistiques".

L'absence de Jack Ma avait suscité moult spéculations sur une possible "disparition".