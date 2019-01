Diminution du nombre de Belges en défaut de paiement: la tendance est confirmée

Le nombre de belges en défaut de remboursement de leur crédit diminue. Crédits à la consommation, emprunts immobilier, …

C’est la deuxième année d’affilée que le nombre de défauts de paiement diminue. Et les nouvelles difficultés à rembourser - celles qui apparaissent d'année en année - ont même chuté de 10% par rapport à 2017. Voilà ce qui ressort des dernières données enregistrées par la centrale des crédits de la Banque Nationale

Cela faisait pourtant plus de dix ans que le nombre de belges qui ont du mal à rembourser leur crédit ne cessait d’augmenter, de manière plutôt inquiétante. Or, depuis deux ans, cette tendance aux difficultés croissantes à rembourser à non seulement marqué un arrêt, mais aussi et surtout une amélioration nette. Cela dit, le tableau général n'est pas tout rose pour autant. Il y a aujourd’hui toujours 355 mille belges en défaut de paiement (soit environ 3% de la population).