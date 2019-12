Digital Attraxion: Déjà une centaine de start-up accompagnées

Move Up 3, le dernier appel à start-up, vient d'être lancé. Les "jeunes pousses" sélectionnées doivent proposer des solutions digitales innovantes, dans le domaine de la santé et l'aide aux personnes. Elles seront soutenues pendant 5 mois, et bénéficieront d'une aide financière de maximum 100 000 euros.

Première prise de contact - © C Legrand Ils viennent de Belgique, des Pays-Bas, mais aussi d'Espagne, du Portugal ou d'Inde. Chacun d'entre-eux représente une start-up, engagée dans une "aventure" de 20 semaines. Une sorte de coaching sur mesure pour aider ces entreprises débutantes à prendre de l'envergure. Grégory Lenoir fait connaissance avec quelques "confrères". Lui a fondé Octapi, une société basée à Gerpinnes. "Notre idée c'est de proposer le système de télé-assistance de demain. Imaginez une maison équipe de capteurs, qui enregistrent des informations sur les habitudes des personnes qui occupent la maison. Qui savent à quelle heure par exemple la personne âgée se lève, quand elle va dans sa cuisine...Si la personne ne suit pas ses habitudes, la 'maison' peut en quelques sorte alerter les secours, sans qu'il faille appuyer sur un bouton particulier".



Gregory Lenoir - © C Legrand Octapi est déjà en discussion avec la société qui propose les services de Télé-Assistance. C'est un des objectifs de l'accélarateur de Start-up: mettre en lien des jeunes entrepreneurs pleins d'idées avec des "corporate" comme on dit, aux reins plus solides, qui voient un intérêt dans le nouveau concept. "ce doit être une formule gagnant gagnant", explique Denys Bornauw, directeur corporate Relationship chez Digital Attraxion. "Il faut que les entreprise, entendant parler d'une solution innovante, se disent "tiens, je n'y avais pas pensé, ça me parle". A partir de là, il y a des possibilités de travailler ensemble, d'adapter un concept". Ce qu'il faut éviter à tout prix, ce sont les "fausses bonnes idées", qui ont peut-être le mérite d'être très innovantes, pointues, mais ne trouveront pas de partenaire commercial. Pendant 20 semaines, les start-up sélectionnées vont bénéficier des conseils de différents coachs.

Quentin Felice - © C Legrand Emilien Watelet fait partie de cette équipe de spécialistes en développement d'entreprises. Il insiste sur l'importance du "pitching", une étape souvent peu maîtrisée par les jeunes entrepreneurs. "Pitcher son projet, c'est savoir l'expliquer de façon simple, concrète, à des personnes qui n'y connaissent rien. Quand on est 24h sur 24, 7 jours sur 7 plongé dans son projet, on a du mal à prendre du recul. Je conseille toujours de s'exprimer comme si on s'adressait à un enfant de 7 ans". Autre difficulté que rencontrent la plupart des start-up? Le financement, naturellement. "C'est capital, surtout pour une start-up qui démarre", renchérit Quentin Felice, cofondateur de Data Village. "Cet argent nous permet de développer le produit, créer un prototype, le tester sur le marché. Tester notamment les aspects de sécurité de notre plateforme. Quand on travaille dans le domaine de la protection des données et l'utilisation des données, il faut une plateforme très sécurisée. Il faut investir en recherche et développement pour s'assurer de cela, et ça a un coût, très élevé".

Anne Prignon - © C Legrand Digital Attraxion est soutenu par les Invests du Hainaut. Il s'inscrit dans le plan numérique coordonné par Digital Wallonia. "Digital Attraxion a été officiellement lancé en mars 2017" précise Anne Prignon, administratrice déléguée de Digital Wallonia. "Aujourd'hui nous sommes arrivés à 100 start up en cours d'accélération ou déjà accompagnées. Nous avons octroyé des financements pour un montant proche de 9 millions d'euros. L'objectif est d'accompagner la start up dans sa maturation. et de permettre de se développer. pour se faire elle a besoin de financement. On octroie un prêt convertible de 100 000 euros.

Denys Bornauw - © C Legrand Le but est qu'à la fin de la période d'accélération cette start up puisse se présenter au marché pour une vraie levée de fonds". Le programme Move Up de Digital Attraxion se targue d’un taux de réussite de 100%. 100% des entreprises accompagnées existent encore et se portent bien. Après Move Up3, un autre plan d'accompagnement est déjà prévu. Dès janvier 2020, Move Up 4 lancera sa phase de recrutement de start-up, spécialisées cette fois dans le domaine des médias.

La RTBF, le groupe Rossel, Dupuis et Taktik figureront parmi les partenaires.