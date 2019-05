Diesel au même prix que l'essence: faut-il en tenir compte à l'achat d'une voiture?

Avec des prix maximum d'1,5600 €/L pour le diesel et d'1,5460€/L pour l'essence ce mercredi 8 mai, force est de constater que l'écart creusé entre les deux carburants, au désavantage du diesel, fait désormais partie du passé.

Aujourd'hui encore, l'ex carburant préféré des belges fait donc toujours débat. « Le diesel a bénéficié d'une fiscalité avantageuse, raconte Aude Fischer, porte-parole du comparateur Carbu.com. « Mais depuis 2015, on assiste à une volonté d'inverser la tendance », explique-t-elle. Et cela semble fonctionner, puisque selon les derniers chiffres de la Fédération Belge de l'Automobile (Febiac), le nombre d'immatriculations de véhicules neufs propulsés au diesel est en chute libre.

« L'interdiction du diesel par la région bruxelloise est une ineptie totale, s'insurge Jean-Benoît Schrans. Les nouvelles générations de véhicules, compatibles avec la norme EURO 6, sont tout à fait acceptables au niveau des émissions. Nous ne voyons aucune raison de l'interdire et nous battons pour une réhabilitation du diesel », réclame-t-il.

C'est pourtant ce que l'on essaie de faire tant bien que mal lors de l'acquisition d'un nouveau véhicule. Depuis le scandale du Dieselgate en 2015, les Belges semblent toujours plus nombreux à préférer l'essence au diesel. Il faut dire qu'au delà du prix à la pompe, de nombreux indicateurs sont au rouge : l'arrivée des véhicules hybrides et électriques, entre autres, mais surtout l'interdiction des véhicules diesel dans de nombreuses villes dans les prochaines décennies. Du côté de Bruxelles, par exemple, la date butoir est fixée pour 2030 .

Plusieurs facteurs à prendre en compte

Que penser alors de ces tarifs presque identiques aujourd'hui ? Pour Aude Fischer, cela ne devrait rien changer sur le long terme. « Quelque part, les Belges sont obligés de bouder le diesel ». explique-t-elle. « On assiste à une sorte de chasse au diesel qui fait peur. Des constructeurs ont même décidé de ne plus produire de véhicules diesel. On le voit aussi sur le marché de l'occasion avec des prix en chute libre ».

Si l'on y ajoute la politique répressive de nombreuses villes, on comprend que c'est l'ensemble de plusieurs facteurs qui expliquent ce désintérêt pour le diesel ces dernières années. Même si l'indicateur du prix à la pompe est au vert pour l'instant, cela ne suffit plus.

L'exception des « gros rouleurs »

Les voitures diesel devraient donc continuer à se faire toujours plus discrètes sur nos routes à l'avenir. Elles ne devraient toutefois pas disparaître dans un premier temps. « Le diesel reste intéressant pour les gros rouleurs », confirme Aude Fischer.

Même son de cloche du côté de la FPB : « Chaque propulsion a sa raison d'être. Tout dépend de la façon dont vous roulez et du nombre de kilomètres que vous effectuez. Nous pensons qu'il faut laisser le choix au consommateur », tempère Jean-Benoît Schrans. Seule inconnue de l'équation, le développement d'autres types de propulsion tels que l'électricité, pour lesquels le débat semble déjà bien entamé.