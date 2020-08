DHL construit un nouveau centre logistique pour produits pharmaceutiques à Lot

DHL a lancé les travaux préparatoires d'un nouveau centre logistique dans la zone industrielle du Laekebeek à Lot (Brabant flamand). Le nouveau site d'une superficie de 28.000 mètres carrés remplace des entrepôts établis à Huizingen et Lot, spécialisés dans les produits pharmaceutiques.

DHL espère ainsi renforcer sa première place dans le domaine de la logistique de produits pharmaceutiques. La nouvelle infrastructure sera équipée des dernières technologies d'automatisation. Outre la vingtaine de quais de chargement et déchargement, de l'espace supplémentaire est prévu en cas de croissance ou en cas de demande saisonnière exceptionnelle.

Les 150 travailleurs de DHL actifs aujourd'hui à Huizingen et Lot conserveront leur poste dans la nouvelle unité dont l'inauguration est prévue au dernier trimestre 2021. Ces six dernières années, DHL a érigé plus de 20 nouveaux sites consacrés aux produits de santé (Life Sciences and Healthcare) sur le continent européen, au Moyen-Orient et en Afrique.